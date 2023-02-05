Речь может идти о миллиардах гривен: сколько стран хотят создать аналоги украинской Дии

По меньшей мере, 5 стран заявили о намерении создать собственные цифровые приложения на основе украинской Дии. Это приложение – продукт, который сам себя продает.

Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Другие страны хотят иметь аналоги Дии

По словам, Федорова по меньшей мере 5 стран хотят разработать аналог украинского приложения Дия.

На самом деле там больше стран, и мы ведем коммуникацию по внедрению Дии в этих странах. Это несколько европейских стран, страны Азии, страны Африки. По сути, это такой определенный элемент дипломатии становится для нас. Это продукт, который сам себя продает. Это бренд Украины, это репутация, это развитие нашего политического влияния,

– отметил министр.

Он добавил, что для Украины это также возможность получить в бюджет немалые деньги.

"У нас – несколько таких продуктов, которые входят в комплекс внедрения Дии. И каждый из этих продуктов может стоить десятки миллионов долларов. И поэтому речь может идти о миллиардах гривен от одной страны по внедрению Дии за короткий период времени. Потому что продается не только технологический продукт и не только один, а еще экспертиза и консалтинг", – объяснил Федоров.

В Министерстве цифровой трансформации 19 января сообщили, что в сотрудничестве с правительством Эстонии запустили в стране приложение mRiik, созданное на основе Дии.



Результаты Дии в 2022 году / Инфографика 24 Канала