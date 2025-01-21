В Telegram появится возможность самостоятельно создавать подарки и отправлять их в виде NFT

На мероприятии Tonkeeper Talks во Франции глава мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал новые функции для раздела подарков, а также поделился прогнозами относительно будущего блокчейна TON после смены власти в США.

По словам Дурова, функция подарков в Telegram получила "взрывную популярность", и количество их отправлений продолжает стремительно расти, сообщает 24 Канал.

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В будущем пользователи смогут самостоятельно создавать подарки и отправлять их на блокчейн TON в формате NFT (невзаимозаменяемых токенов).

Кроме этого, в Telegram появится "интерактивная витрина", где NFT-объекты будут размещаться для просмотра и возможного объединения атрибутов из категории "редких", что позволит превращать их в "коллекционные" подарки. Также пользователи смогут устанавливать полученные NFT в виде аватарок профиля.



В Telegram появятся NFT-подарки / Фото Telegram

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О нововведениях в Telegram заговорили на фоне политических изменений в США, где накануне на пост президента во второй раз вступил Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании обещал поддерживать криптовалютную отрасль. Дуров выразил уверенность, что США могут изменить свое отношение к платформе TON в лучшую сторону.