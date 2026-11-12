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Дженсен Хуанг якобы покидает пост генерального директора Nvidia на фоне шпионского скандала

Артур Зайонц
Nvidia ищет нового руководителя после сообщений об отставке Дженсена Хуанга

Nvidia ищет нового руководителя после сообщений об отставке Дженсена Хуанга / Unsplash / Mariia Berezovsky

В сети появилось сообщение о якобы отставке Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia. По утверждению Digital Trends, компанию временно возглавила финансовый директор Колетт Кресс, а расследование возможной утечки технологий в Китай продолжается.

По информации Digital Trends, Nvidia якобы объявила о смене руководства: Дженсен Хуанг покидает пост генерального директора и совет директоров компании. Временным руководителем якобы стала Колетт Кресс, ранее занимавшая должность исполнительного вице-президента и финансового директора Nvidia.

 
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Что известно о возможной отставке Хуанга?

В материале отмечается, что совет директоров должен приступить к поиску постоянного руководителя. При этом компания якобы не объяснила причин ухода Хуанга, ограничившись благодарностью за его вклад в развитие Nvidia и технологической индустрии.

Однако эта информация требует независимого подтверждения. Сам факт публикации сообщения не является доказательством того, что отставка действительно имела место.

История связана с Алисой Хуанг – руководительницей компании Megaspeed, которую автор материала называет подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. По данным издания The Information, она якобы помогала создать сеть компаний, через которую китайские организации могли получать доступ к ИИ-чипам Nvidia, несмотря на американские экспортные ограничения.

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Особое внимание привлекли сообщения о личных связях Алисы Хуанг с руководителем Nvidia. Digital Trends утверждает, что Дженсен Хуанг признал супружескую измену после появления публикаций об этих контактах. Впоследствии президент США Дональд Трамп якобы подтвердил, что ФБР проверяет обстоятельства этой истории. В то же время обвинения в шпионаже и содействии в обходе экспортных ограничений нельзя считать доказанными без официальных результатов расследования.

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Какими могут быть последствия для Nvidia?

Если информация о возможном обходе санкций подтвердится, ситуация может иметь серьезные последствия для Nvidia. Американские ограничения на экспорт передовых чипов в Китай являются частью более широкой политики сдерживания технологического развития страны в сфере искусственного интеллекта. Возможное нарушение этих правил может привести к новым проверкам, регуляторным ограничениям и обострению торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Несмотря на скандал, Хуанг, по информации издания, получил публичную поддержку представителей технологической индустрии, в частности Илона Маска и Тима Суини. Они положительно оценили его вклад в развитие Nvidia и современного рынка искусственного интеллекта.

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