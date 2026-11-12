Дженсен Хуанг залишає посаду CEO Nvidia на тлі шпигунського скандалу

За інформацією Digital Trends, Nvidia оголосила про зміну керівництва: Дженсен Хуанг залишає посаду CEO та раду директорів компанії. Тимчасовою керівницею нібито стала Колетт Кресс, яка раніше обіймала посаду виконавчої віцепрезидентки та фінансової директорки Nvidia.

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Що відомо про можливу відставку Хуанга?

У матеріалі зазначається, що рада директорів має розпочати пошук постійного керівника. Водночас компанія нібито не пояснила причин відходу Хуанга, обмежившись подякою за його внесок у розвиток Nvidia та технологічної індустрії.

Однак ця інформація потребує незалежного підтвердження. Сам факт публікації повідомлення не є доказом того, що відставка справді відбулася.

Історія пов'язана з Алісою Хуанг – керівницею компанії Megaspeed, яку автор матеріалу називає підозрюваною у шпигунстві на користь Китаю. За даними видання The Information, вона нібито допомагала створити мережу компаній, через яку китайські організації могли отримувати доступ до ШІ-чипів Nvidia, попри американські експортні обмеження.

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Окрему увагу привернули повідомлення про особисті зв'язки Аліси Хуанг із керівником Nvidia. Digital Trends стверджує, що Дженсен Хуанг визнав подружню зраду після появи публікацій про ці контакти. Згодом президент США Дональд Трамп нібито підтвердив, що ФБР перевіряє обставини цієї історії. Водночас звинувачення у шпигунстві та допомозі в обході експортних обмежень не можна вважати доведеними без офіційних результатів розслідування.

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Якими можуть бути наслідки для Nvidia?

Якщо інформація про можливий обхід санкцій підтвердиться, ситуація може мати серйозні наслідки для Nvidia. Американські обмеження на експорт передових чипів до Китаю є частиною ширшої політики стримування технологічного розвитку країни у сфері штучного інтелекту. Можливе порушення цих правил здатне спричинити нові перевірки, регуляторні обмеження та загострення торговельного протистояння між Вашингтоном і Пекіном.

Попри скандал, Хуанг, за інформацією видання, отримав публічну підтримку представників технологічної індустрії, зокрема Ілона Маска та Тіма Суїні. Вони позитивно оцінили його внесок у розвиток Nvidia та сучасного ринку штучного інтелекту.