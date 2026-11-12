Дженсен Хуанг якобы покидает пост генерального директора Nvidia на фоне шпионского скандала

В сети появилось сообщение о якобы отставке Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia. По утверждению Digital Trends, компанию временно возглавила финансовый директор Колетт Кресс, а расследование возможной утечки технологий в Китай продолжается.

По информации Digital Trends, Nvidia якобы объявила о смене руководства: Дженсен Хуанг покидает пост генерального директора и совет директоров компании. Временным руководителем якобы стала Колетт Кресс, ранее занимавшая должность исполнительного вице-президента и финансового директора Nvidia.

Что известно о возможной отставке Хуанга?

В материале отмечается, что совет директоров должен приступить к поиску постоянного руководителя. При этом компания якобы не объяснила причин ухода Хуанга, ограничившись благодарностью за его вклад в развитие Nvidia и технологической индустрии.

Однако эта информация требует независимого подтверждения. Сам факт публикации сообщения не является доказательством того, что отставка действительно имела место.

История связана с Алисой Хуанг – руководительницей компании Megaspeed, которую автор материала называет подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. По данным издания The Information, она якобы помогала создать сеть компаний, через которую китайские организации могли получать доступ к ИИ-чипам Nvidia, несмотря на американские экспортные ограничения.

Особое внимание привлекли сообщения о личных связях Алисы Хуанг с руководителем Nvidia. Digital Trends утверждает, что Дженсен Хуанг признал супружескую измену после появления публикаций об этих контактах. Впоследствии президент США Дональд Трамп якобы подтвердил, что ФБР проверяет обстоятельства этой истории. В то же время обвинения в шпионаже и содействии в обходе экспортных ограничений нельзя считать доказанными без официальных результатов расследования.

Какими могут быть последствия для Nvidia?

Если информация о возможном обходе санкций подтвердится, ситуация может иметь серьезные последствия для Nvidia. Американские ограничения на экспорт передовых чипов в Китай являются частью более широкой политики сдерживания технологического развития страны в сфере искусственного интеллекта. Возможное нарушение этих правил может привести к новым проверкам, регуляторным ограничениям и обострению торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Несмотря на скандал, Хуанг, по информации издания, получил публичную поддержку представителей технологической индустрии, в частности Илона Маска и Тима Суини. Они положительно оценили его вклад в развитие Nvidia и современного рынка искусственного интеллекта.