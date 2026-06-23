Новый руководитель Apple хочет изменить то, что Тим Кук создавал годами

После многих лет, когда операционная эффективность преобладала над инновациями, Apple готовится к кардинальным изменениям. Будущий генеральный директор Джон Тернус планирует вернуть команде дизайнеров прежнее влияние и статус главной движущей силы компании.

Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман в своём информационном бюллетене Power On.

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После нескольких лет внутренних потрясений команда дизайнеров Apple может обрести второе дыхание. По данным источников Гурмана, будущий генеральный директор компании Джон Тернус, который должен возглавить Apple осенью, готовит серьезные изменения в подразделении дизайна и стремится вернуть ему то влияние, которое оно имело во времена Стива Джобса.

Последние годы стали непростыми для дизайнерского направления компании. По информации Bloomberg, Apple столкнулась с оттоком сотрудников, чередой увольнений и постепенным уменьшением роли дизайнеров в принятии стратегических решений. Если раньше именно дизайнеры формировали будущее продуктов компании и задавали направление развития, то сейчас их влияние существенно ослабло.

По мнению Гурмана, причиной этого стало изменение приоритетов внутри Apple. Во времена Стива Джобса компания ставила дизайн в центр всех решений. Зато под руководством Тима Кука всё большее значение приобретали операционная деятельность, логистика и эффективность цепочек поставок. Такой подход помог Apple стать одной из самых дорогих компаний мира, но в то же время ослабил позиции дизайнерской команды.

Ситуация дошла до того, что дизайнеры больше не представлены на уровне руководства компании. Из-за этого Apple потеряла часть известных специалистов, а привлекать новые таланты стало сложнее.

Что планирует Джон Тернус?

По словам источников Bloomberg, Тернус уже активно взаимодействует с группой Industrial Design. Гурман отмечает, что будущий руководитель уделил этому подразделению значительно больше времени, чем это делал Тим Кук.

Будущий генеральный директор знает, что команде дизайнеров нужна серьезная перезагрузка, и готовится оставить свой след в ее работе,

– пишет Марк Гурман.

Во время внутренних встреч с сотрудниками Тернус старается демонстрировать преемственность курса компании, а не революционные изменения. В частности, он подчеркнул:

"Мы и впредь будем сосредоточиваться на дизайне, потому что дизайн — это основа того, чем мы занимаемся в Apple",

– заявил Джон Тернус.

На той же встрече он также добавил:

Apple принесла невероятный дизайн большему количеству людей, чем любая другая компания в истории. Мы позаботимся о том, чтобы так оставалось и впредь,

– сказал Тернус.

Впрочем, аналитики обращают внимание, что такие заявления вряд ли стоит воспринимать буквально как обещание продолжать нынешний курс. Публично критиковать стиль управления Тима Кука для Тернуса было бы неуместно, особенно учитывая, что Кук останется в компании на более высокой, хотя и менее операционной должности.

Будет ли будущее Apple другим?

Возрождение роли дизайнеров может повлиять на всю продуктовую стратегию компании. Именно дизайн долгие годы был главным конкурентным преимуществом Apple и позволял компании создавать устройства, которые задавали стандарты для всей индустрии.

По информации Bloomberg, Тернусу предстоит не только вернуть дизайнерам авторитет внутри компании, но и найти сильного руководителя для этого направления. Apple может как пригласить нового лидера со стороны, так и подготовить кандидата внутри собственной команды.

Фактически речь идет о попытке восстановить баланс между двумя подходами, которые формировали Apple на протяжении десятилетий. Один ставит во главу угла эффективность бизнеса и прибыльность, другой — смелые дизайнерские решения и инновации.

От того, какой баланс найдет Джон Тернус после вступления в должность, во многом будет зависеть облик будущих iPhone, Mac, Apple Watch и других продуктов компании.