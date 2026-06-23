Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман у своєму інформаційному бюлетені Power On.

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Після кількох років внутрішніх потрясінь команда дизайнерів Apple може отримати друге дихання. За даними джерел Гурмана, майбутній генеральний директор компанії Джон Тернус, який має очолити Apple восени, готує серйозні зміни в підрозділі дизайну та прагне повернути йому той вплив, який він мав за часів Стіва Джобса.

Останні роки стали непростими для дизайнерського напряму компанії. За інформацією Bloomberg, Apple зіткнулася з відтоком співробітників, низкою звільнень та поступовим зменшенням ролі дизайнерів у стратегічних рішеннях. Якщо раніше саме дизайнери формували майбутнє продуктів компанії та задавали напрямок розвитку, то зараз їхній вплив суттєво ослаб.

На думку Гурмана, причиною цього стала зміна пріоритетів усередині Apple. За часів Стіва Джобса компанія ставила дизайн у центр усіх рішень. Натомість під керівництвом Тіма Кука дедалі більшу вагу отримували операційна діяльність, логістика та ефективність ланцюгів постачання. Такий підхід допоміг Apple стати однією з найдорожчих компаній світу, але водночас послабив позиції дизайнерської команди.

Ситуація дійшла до того, що дизайнери більше не мають представництва на рівні керівництва компанії. Через це Apple втратила частину відомих фахівців, а залучати нові таланти стало складніше.

Що планує Джон Тернус?

За словами джерел Bloomberg, Тернус уже активно взаємодіє з групою Industrial Design. Гурман зазначає, що майбутній керівник приділив цьому підрозділу значно більше часу, ніж це робив Тім Кук.

Майбутній генеральний директор знає, що команді дизайну потрібне серйозне перезавантаження, і готується залишити власний відбиток на її роботі,

– пише Марк Гурман.

Під час внутрішніх зустрічей із працівниками Тернус намагається демонструвати спадковість курсу компанії, а не революційні зміни. Зокрема, він наголосив:

Ми й надалі будемо зосереджуватися на дизайні, тому що дизайн є основою того, що ми робимо в Apple,

– заявив Джон Тернус.

На тій самій зустрічі він також додав:

Apple принесла неймовірний дизайн більшій кількості людей, ніж будь-яка інша компанія в історії. Ми подбаємо про те, щоб так залишалося й надалі,

– сказав Тернус.

Втім, аналітики звертають увагу, що такі заяви навряд чи варто сприймати буквально як обіцянку продовжувати нинішній курс. Публічно критикувати стиль управління Тіма Кука для Тернуса було б недоречно, особливо враховуючи, що Кук залишиться в компанії на більш високій, хоча й менш операційній посаді.

Майбутнє Apple буде іншим?

Відродження ролі дизайнерів може вплинути на всю продуктову стратегію компанії. Саме дизайн довгі роки був головною конкурентною перевагою Apple та дозволяв компанії створювати пристрої, які задавали стандарти для всієї індустрії.

За інформацією Bloomberg, Тернусу доведеться не лише повернути дизайнерам авторитет усередині компанії, а й знайти сильного керівника для цього напряму. Apple може як запросити нового лідера ззовні, так і підготувати кандидата всередині власної команди.

Фактично мовиться про спробу повернути баланс між двома підходами, які формували Apple протягом десятиліть. Один ставить у центр ефективність бізнесу та прибутковість, інший – сміливі дизайнерські рішення та інновації.

Від того, який баланс знайде Джон Тернус після вступу на посаду, значною мірою залежатиме вигляд майбутніх iPhone, Mac, Apple Watch та інших продуктів компанії.