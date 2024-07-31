Ученые, возможно, разгадали тайну строительства первой египетской пирамиды

Пирамида Джосера – шестиярусное, четырехстороннее ступенчатое здание, построенное около 4700 лет назад на плато Саккара, археологическом памятнике на севере Египта. Как и другие подобные археологические памятники, он давно вызывает споры о том, как он был построен без технологий в такие древние времена. Новое исследование проливает некоторый свет на этот вопрос.

Работа ученых еще не завершена, но первые результаты они уже опубликовали в рецензируемом журнале. Согласно этому отчету, древние египтяне, возможно, использовали сложную гидравлическую систему сложную гидравлическую систему для строительства своей первой пирамиды.

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Детали

Пирамида Джосера сооружение содержит 330 400 кубических метров камня и глины. И это до появления крупной техники, такой как бульдозеры и подъемные краны. Поскольку она расположена возле давно исчезнувшего рукава реки Нил, исследователи предполагают, что древние египтяне использовали этот источник воды для строительства.

Для этого они, возможно, спроектировали "современную гидравлическую систему", состоящую из дамбы, водоочистной станции и гидравлического грузового лифта, которые питались энергией реки. Исследователи, выдвинувшие эту идею, говорят, что загадочное укрытие Гиср-эль-Мудир возле пирамиды работало как структура, улавливающая отложения и воду.

Это переломное открытие, ведь много лет не существовало настоящего консенсуса относительно назначения этого сооружения, а одной из основных теорий было то, что ее использовали для погребальных целей.

Для того, чтобы система, работающая на воде, работала, вода должна была течь из Нила к плотине, которая простиралась на 2 километра в длину и имела стены шириной 15 метров, расположенные между сторонами двух долин к западу от пирамиды.

Дамба отфильтровывала бы любой осадок, прежде чем вода попадала вниз по течению к очистному сооружению, известной как "Глубокая траншея", которая имела бы длину 400 метров, глубину 27 метров и была бы вырыта в существующей скале.

Очистные сооружения содержали бы несколько бассейнов, где осадок или частицы оседали бы на дно, чтобы предотвратить засорение системы.

Оттуда серия подземных трубопроводов направляла бы воду на глубину 28 метров под пирамидой к лифту, работающему на воде.

Сила воды, собирающейся в центральном колодце, использовалась бы для "плавания" камней вверх и вниз по шахте, доставляя тяжелые строительные материалы рабочим, которые строили пирамиду в форме "вулкана".

Ксавье Ландро, генеральный директор Paleotechnic, говорит, что лифт "должен был бы играть решающую роль, позволяя воде заполнять главную шахту". "Это действительно гигантское сооружение, и оно показывает, что вода была топливом, которое использовалось для строительства пирамиды. Лифт должен был бы иметь циклы наполнения и опорожнения, что позволило бы камням подниматься на уровень строительства в вулканической манере".



Эту иллюстрацию добавили авторы теории для демонстрации того, как мог работать гидравлический лифт / Фото Ксавье Ландро

Это уже было

Стоит отметить, что это уже не первая подобная теория, ведь ранее другие ученые уже выдвигали предположение, что высохший рукав реки Нил, который когда-то протекал рядом с более чем 30 пирамидами, мог использоваться для перемещения массивных блоков.

Поскольку этот рукав Нила уже давно высох, то пирамиды остались стоять относительно далеко от реки, заставляя ученых искать разгадку того, как же египтяне транспортировали строительные материалы.

Критика

Об этой теории подробнее читайте в отдельном материале 24 Канала.

Однако не все были убеждены, что для строительства пирамиды египтяне использовали гидравлическую систему. Прежде всего, непонятным остается, как именно тяжелые камни должны были "плавать" в воде, а не тонуть в шахте. Во-вторых, другие ученые отмечают, что в этом исследовании нет никаких египтологов или археологов. Кроме того, авторы фактически ставят под сомнение использование пирамиды Джосера как места захоронения.