Робота вчених іще не завершена, але перші результати вони вже опублікували в рецензованому журналі. Згідно з цим звітом, стародавні єгиптяни, можливо, використовували складну гідравлічну систему для будівництва своєї першої піраміди.

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Деталі

Піраміда Джосера споруда містить 330 400 кубічних метрів каменю і глини. І це до появи великої техніки, такої як бульдозери і підйомні крани. Оскільки вона розташована біля давно зниклого рукава річки Ніл, дослідники припускають, що стародавні єгиптяни використовували це джерело води для будівництва.

Для цього вони, можливо, спроєктували "сучасну гідравлічну систему", що складалася з дамби, водоочисної станції та гідравлічного вантажного ліфта, які живилися енергією річки. Дослідники, що висунули цю ідею, кажуть, що загадкове укриття Гіср-ель-Мудір біля піраміди працювало як структура, що уловлювала відкладення і воду.

Це переломне відкриття, адже багато років не існувало справжнього консенсусу щодо призначення цієї споруди, а однією з основних теорій було те, що її використовували для поховальних цілей.

Для того, щоб система, що працює на воді, працювала, вода повинна була текти з Нілу до греблі, яка простягалася на 2 кілометри в довжину й мала стіни шириною 15 метрів, розташовані між сторонами двох долин на захід від піраміди.

Дамба відфільтровувала б будь-який осад, перш ніж вода потрапляла вниз за течією до очисної споруди, відомої як "Глибока траншея", яка мала б довжину 400 метрів, глибину 27 метрів і була б вирита в існуючій скелі.

Очисні споруди містили б кілька басейнів, де осад або частинки осідали б на дно, щоб запобігти засміченню системи.

Звідти серія підземних трубопроводів спрямовувала б воду на глибину 28 метрів під пірамідою до ліфта, що працює на воді.

Сила води, що збирається в центральному колодязі, використовувалася б для "плавання" каміння вгору і вниз по шахті, доставляючи важкі будівельні матеріали робітникам, які будували піраміду у формі "вулкана".

Ксав’є Ландро, генеральний директор Paleotechnic, каже, що ліфт "мав би відігравати вирішальну роль, дозволяючи воді заповнювати головну шахту". "Це дійсно гігантська споруда, і вона показує, що вода була паливом, яке використовувалося для будівництва піраміди. Ліфт мав би мати цикли наповнення і спорожнення, що дозволило б камінню підніматися на рівень будівництва у вулканічній манері".



Цю ілюстрацію додали автори теорії задля демонстрації того, як міг працювати гідравлічний ліфт / Фото Ксав’є Ландро

Це вже було

Варто зазначити, що це вже не перша подібна теорія, адже раніше інші науковці вже висували припущення, що висохлий рукав річки Ніл, який колись протікав поряд з більш ніж 30 пірамідами, міг використовуватися для переміщення масивних блоків.

Оскільки цей рукав Нілу вже давно висох, то піраміди лишилися стояти відносно далеко від річки, змушуючи вчених шукати розгадку того, як же єгиптяни транспортували будівельні матеріали.

Про цю теорію детальніше читайте в окремому матеріалі 24 Каналу.

Критика

Однак не всі були переконані, що для будівництва піраміди єгиптяни використовували гідравлічну систему. Перш за все, незрозумілим лишається, як саме важкі камені повинні були "плавати" у воді, а не тонути в шахті. По-друге, інші вчені зазначають, що в цьому дослідженні немає жодних єгиптологів чи археологів. Крім того, автори фактично ставлять під сумнів використання піраміди Джосера як місця поховання.