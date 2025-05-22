EHang обещает летающие такси в Китае уже к 2030 году

Китайский стартап EHang заявляет, что уже через пять лет воздушные такси станут реальностью в воздушном пространстве страны. В некоторых городах, где будет развита соответствующая инфраструктура, они смогут работать на отдельных маршрутах.

Финансовый директор компании EHang Конор Ян в разговоре с South China Morning Post выразил убеждение, что летающие такси в Китае появятся до 2030 года, информирует 24 Канал. По его словам, в мегаполисах воздушные службы могут начать действовать раньше, если будут созданы взлетно-посадочные площадки и другие необходимые условия.

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До конца этого года EHang планирует запустить туристические полеты на электрическом аэротакси EH216-S в городах Гуанчжоу и Хэфэй. Недавно Китай стал первой страной, которая получила разрешение на коммерческие перевозки на электродронах, в частности для туристических и обзорных маршрутов.

Рейсы будут осуществляться исключительно по фиксированным маршрутам. Максимальная скорость аппарата составляет 130 км/ч, а дальность полета – до 30 километров. Стоимость модели на китайском рынке достигает 331000 долларов, и она рассчитана на двух пассажиров.

Подобные услуги также готовятся к запуску в Таиланде, где тестовые полеты начались еще в ноябре прошлого года. В компании добавляют, что технологией уже заинтересовались партнеры из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

В то же время EHang не боится конкуренции в еще молодой индустрии, считая, что глобальный рынок имеет место для многих игроков, но при этом компания планирует сохранять лидерские позиции.

Для развития EHang активно ищет новых партнеров. Уже сейчас она сотрудничает с производителем тяговых аккумуляторов Gotion, а в прошлом году заключила соглашение с автопроизводителем Changan Automobile, который будет помогать в производстве и обслуживании аппаратов.

До конца года компания планирует увеличить производственные мощности с 300 до 1000 единиц в год.

EHang уже представлена на фондовом рынке США, но рассматривает возможность проведения вторичного листинга на другой бирже.

Также в текущем году компания планирует представить по крайней мере две новые батареи, разработанные совместно с партнерами.

В продуктовом портфолио EHang ожидается пополнение – уже в этом квартале будет представлена модель VT-35, которая станет преемником VT-30, ориентированной на средние дистанции до 300 км. Новый летательный аппарат будет иметь усовершенствованный аэродинамический дизайн для экономного использования энергии и высокой крейсерской скорости.

По оценкам экспертов, на начальном этапе рынок малой электрической авиации сосредоточится преимущественно на логистических задачах, поскольку для пассажирских перевозок необходимо будет обеспечить более высокие стандарты безопасности и инфраструктурные решения.