Фінансовий директор компанії EHang Конор Ян у розмові з South China Morning Post висловив переконання, що літаючі таксі в Китаї з’являться до 2030 року, інформує 24 Канал. За його словами, в мегаполісах повітряні служби можуть почати діяти раніше, якщо будуть створені злітно-посадкові майданчики та інші необхідні умови.

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До кінця цього року EHang планує запустити туристичні польоти на електричному аеротаксі EH216-S у містах Гуанчжоу та Хефей. Нещодавно Китай став першою країною, яка отримала дозвіл на комерційні перевезення на електродронах, зокрема для туристичних та оглядових маршрутів.

Рейси будуть здійснюватися виключно по фіксованих маршрутах. Максимальна швидкість апарата складає 130 км/год, а дальність польоту – до 30 кілометрів. Вартість моделі на китайському ринку сягає 331000 доларів, і вона розрахована на двох пасажирів.

Подібні послуги також готуються до запуску в Таїланді, де тестові польоти розпочалися ще в листопаді минулого року. У компанії додають, що технологією вже зацікавилися партнери з країн Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Латинської Америки.

Водночас EHang не боїться конкуренції у ще молодій індустрії, вважаючи, що глобальний ринок має місце для багатьох гравців, але при цьому компанія планує зберігати лідерські позиції.

Задля розвитку EHang активно шукає нових партнерів. Уже зараз вона співпрацює з виробником тягових акумуляторів Gotion, а минулого року уклала угоду з автовиробником Changan Automobile, який допомагатиме у виробництві та обслуговуванні апаратів.

До кінця року компанія планує збільшити виробничі потужності з 300 до 1000 одиниць на рік.

EHang вже представлена на фондовому ринку США, але розглядає можливість проведення вторинного лістингу на іншій біржі.

Також у поточному році компанія планує представити принаймні дві нові батареї, розроблені спільно з партнерами.

У продуктовому портфоліо EHang очікується поповнення – вже цього кварталу буде презентовано модель VT-35, яка стане наступником VT-30, орієнтованої на середні дистанції до 300 км. Новий літальний апарат матиме вдосконалений аеродинамічний дизайн для економного використання енергії та вищої крейсерської швидкості.

За оцінками експертів, на початковому етапі ринок малої електричної авіації зосередиться переважно на логістичних задачах, оскільки для пасажирських перевезень необхідно буде забезпечити вищі стандарти безпеки та інфраструктурні рішення.