Meta попала под серьезное расследование в ЕС из-за зависимости несовершеннолетних от ее соцсетей

Судебные тяжбы и расследования сопровождают корпорацию Meta уже много лет. Как обычные пользователи, так и правительства стран постоянно подозревают ее в различных нарушениях, злоупотреблениях или монополии. На этот раз новое расследование касается защиты детей, а точнее того, достаточно ли компания Марка Цукерберга делает для их благополучия.

Детали

Европейская комиссия начала официальное рассмотрение, чтобы определить, нарушил ли владелец Facebook и Instagram Закон о цифровых услугах (DSA), способствуя зависимости детей от социальных сетей и не обеспечивая им высокий уровень безопасности и конфиденциальности.

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Расследование Комиссии, в частности, будет изучать, или должным образом Meta оценивает риски, связанные с интерфейсами своих платформ, и принимает соответствующие меры для их устранения. Комиссия обеспокоена тем, что дизайн приложений может "использовать слабости и неопытность несовершеннолетних", вызвать зависимое поведение и усиливать так называемый эффект "кроличьей норы" (когда алгоритмы видят, что пользователь полюбил какой-то тип контента и начинают предлагать все больше аналогичного, затягивая его в бесконечное листание ленты, поскольку человек не может оторваться).

Также будет исследовано, принимает ли Meta необходимые меры для предотвращения доступа несовершеннолетних к неприемлемому контенту, имеет ли эффективные инструменты проверки возраста, а также имеют ли несовершеннолетние простые и надежные инструменты защиты приватности, такие как настройки по умолчанию.

DSA устанавливает стандарты для очень крупных онлайн-платформ и поисковых систем (с 45 миллионами или более пользователей ежемесячно в ЕС), таких как Meta. Обязательства определенных компаний включают прозрачность решений по рекламе и модерации контента, обмен данными с Комиссией и изучение рисков, которые создают их системы в таких сферах, как гендерно обусловленное насилие, психическое здоровье и защита несовершеннолетних.

В ответ на официальное рассмотрение компания Meta указала на такие функции, как настройка родительского надзора, тихий режим и автоматическое ограничение контента для подростков.

Мы хотим, чтобы молодые люди имели безопасный, соответствующий их возрасту опыт работы в интернете, и потратили десять лет на разработку более 50 инструментов и политик, призванных их защитить. Это вызов, с которым сталкивается вся индустрия, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться деталями нашей работы с Европейской комиссией,

– сказал представитель Meta.

Сервисы Meta давно обвиняют в том, что они намеренно сконструированы так, чтобы вызвать зависимость. Более того, согласно давней утечке информации, когда бывшая работница слила секретные документы компании в прессу и правоохранительные органы, компания знает о многих из этих рисков, но закрывает на них глаза.

Корпорация ранее также получала обвинения в том, что ее алгоритм предлагает контент, содержащий сексуальную эксплуатацию детей, продвигает психологически вредный контент, например, пропаганду расстройств пищевого поведения и дисморфии тела, а также является центром дезинформации для людей всех возрастов.