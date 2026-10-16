Европейский альянс против доминирования Маска

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, Европейская комиссия в ближайшее время подаст необходимые документы для скорейшего запуска амбициозной спутниковой программы. Главная цель инициативы под названием Project Bromo – существенно сократить технологическую зависимость европейского континента от американских провайдеров космической связи, прежде всего от SpaceX.

Для создания конкурентоспособного гиганта объединили свои усилия итальянская компания Leonardo, а также французские промышленные лидеры Airbus и Thales. Корпорации стремятся создать совместное предприятие, способное вывести аэрокосмическую отрасль Европы на новый уровень автономности.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже поддержала реализацию этого проекта. В то же время европейский комиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера подчеркнула, что союз будет проверять инициативу по стандартным правилам, хотя и применит обновленные антимонопольные принципы для поощрения большого бизнеса.

Сети Oneweb, Govsatcom и будущий спутниковый щит

В настоящее время европейские страны уже располагают системой Oneweb, которую развивает франко-британский оператор Eutelsat. На низкой околоземной орбите функционируют примерно 650 спутников этого проекта. Однако по количеству и технологическому уровню сеть пока существенно уступает группировке Starlink, которая уже насчитывает около 10 тысяч активных аппаратов с планами расширения до 42 тысяч.

Специалисты SpaceX уже оснастили свои аппараты оптической связью через лазер для минимизации задержки сигнала, тогда как Oneweb внедрит эту технологию только в следующем поколении. Для обновления группировки Eutelsat недавно заказал у концерна Airbus сначала 440, а впоследствии еще 229 современных спутников.

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Параллельно ЕС развивает правительственную систему связи Govsatcom, которая заработала в январе 2026 года, объединив ресурсы государственных спутников европейских стран.

Кроме того, страны содружества финансируют масштабный проект IRIS2, общая стоимость которого составляет 10,6 миллиарда евро. Он будет состоять из 290 спутников на различных орбитах и начнет работать на полную мощность к 2030 году. Из-за длительных согласований союз перенес первые запуски IRIS2 на 2029 год, поэтому Германия и Италия решили самостоятельно создавать собственные военные низкоорбитальные группировки.

Уроки украинского фронта и внезапные ограничения

Вопрос альтернативной интернет-связи обострился после инцидента в ночь на 14 октября 2026 года, когда военные терминалы Starshield подверглись внезапным ограничениям. Сигнал пропадал при перемещении со скоростью более 160 километров в час, что негативно повлияло на скоростные ударные дроны и ход операции украинских сил в Донецкой области.

Впоследствии экс-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что специалисты восстановили возможность функционирования терминалов в движении. Но сам факт этой ситуации, похоже, очень напугал Европу.

Если систему отключили, то это сделал не Илон Маск, а решение должно было быть принято на самом высоком политическом уровне США,

– прокомментировал польский военный аналитик, полковник Петр Левандовский.

Аналитик пояснил, что военный сервис Starshield, в отличие от гражданского Starlink, находится под полным контролем Белого дома и Пентагона, а военные США подключили его к системе раннего разведывательного предупреждения. По мнению экспертов, длительное отключение таких систем могло бы существенно ограничить потенциал беспилотной авиации среднего радиуса действия от 200 до 300 километров.

Как ранее сообщал "24 Канал", после активных переговоров работа Starlink в Украине возобновлена, однако риски монополии частного американского сервиса остаются актуальными. Европейские чиновники уже ведут консультации по подключению Украины к системе Govsatcom для обеспечения стабильной связи в будущем.

Развертывание мощных европейских спутниковых систем поможет консорциуму европейских государств защитить цифровую инфраструктуру и обеспечить надежную поддержку союзникам, не опасаясь политических изменений в Вашингтоне.