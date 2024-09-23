Мотоцикл выглядит, как нечто среднее между тостером и ракетой

Компания Bandit9, которую основал в 2009 году Дэрил Виллануэва, представила необычный мотоцикл под названием EVE Odyssey V2. Он выглядит так, будто сошел с экранов научно-фантастических фильмов, по большей части благодаря своей верхней части, которая напоминает то ли ракету, то ли сайлонов из сериала "Звездный крейсер "Галактика"".

EVE Odyssey V2, как утверждает Bandit9, сделан вручную, без применения роботов и других машин для массового производства. Он развивает не очень большую скорость и будет интересен скорее коллекционерам и любителям особых дизайнов.

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Характеристики EVE Odyssey V2

С момента своего основания компания Bandit9 Motors, занимающаяся производством кастомных мотоциклов, отличается особой индивидуальностью. На протяжении многих лет мы могли видеть несколько других творений бренда, включая уникальные Supermarine і Nano. Поэтому когда компания выпустила первое поколение EVE Odyssey V1, новинка хорошо вписалась в модельный ряд.

EVE Odyssey V1 изготовлен в алюминиевом каркасе, который вызвал настоящий фурор благодаря своему авангардному стилю и ретро-эстетике космической эпохи. Экземпляры этих мотоциклов забрали на хранение в некоторые из самых престижных музеев мира – Автомобильный музей Петерсена, Музей мотоциклов Хааса и Музей мотоспорта Барбера.



Это первое поколение EVE Odyssey V1, которое не слишком отличается от второго в плане дизайна / Фото Bandit9

Теперь компания решила вернуться к чертежной доске, чтобы создать еще более инопланетный EVE Odyssey второго поколения. Несмотря на некоторые улучшения, EVE Odyssey V2 сохраняет все основные мотивы оригинала. Он тонкий и даже изящный, но вместе с тем брутальный. Эргономика обещает быть экстремальной, поскольку сиденье вряд ли покажется вам удобным.

EVE Odyssey V2 имеет длину 220 сантиметров, ширину 80 сантиметров и высоту всего 75 сантиметров. Общий вес составляет 120 килограммов.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Цельнометаллический корпус изготовлен из алюминия 7075, сплава космического класса, который используется благодаря своей прочности и легкому весу. Эта оболочка собрана вокруг совершенно новой алюминиевой рамы, изготовленной собственными силами. Ручная обработка придает велосипеду стильного, футуристического вида, который превращает его из просто двухколесного транспортного средства в произведение искусства.

Сердцем EVE Odyssey V2 является 125-кубовый четырехтактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением от Honda. Он работает в паре с четырехступенчатой коробкой передач и карбюратором Mikuni. Конечно, это не самый захватывающий двигатель, но вы получаете удивительную экономию горючего - 1,88 литра на 100 километров.

Его компактный силуэт и легкая конструкция теоретически позволяют развить максимальную скорость 109 километров в час, но тут большую роль играет аэродинамический профиль самого гонщика. В любом случае, он не кажется идеальной платформой для легкой поездки.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Что касается подвески, то она оснащена задним моноамортизатором и интересной на вид передней вилкой. Насколько можно судить, это жесткая внешняя часть вилки, которая позволяет оси двигаться вверх и вниз по внутренним дорожкам — таким образом, вилка не будет выглядеть как телескопическая, но колесо все равно будет двигаться вверх и вниз. Bandit9 утверждает, что в эту модель внесли несколько изменений для улучшения управляемости и качества езды.

Что касается других деталей, то вилки вынесены немного дальше, чтобы улучшить стабильность на более высоких скоростях.

Кроме того, мотоцикл заменил оригинальные колеса в ретро-стиле на современные кованые 10-спицевые колеса Marchesini на V2.

Внешне мотоцикл получил светодиодные ленточные индикаторы, установленные вровень с кузовом, новый вертикальный светодиодный задний фонарь и переработанные алюминиевые подножки.

Также есть довольно симпатичный на вид кастомный резервуар для тормозной жидкости. Эти тонкие кастомные детали помогают отличить EVE Odyssey V2 от его предшественника.

EVE Odyssey V2 сочетает в себе традиционные и современные элементы дизайна. Он имеет цифровой дисплей Motogadget Motoscope Mini, установлен на изготовленном на заказ кронштейне, для максимально минималистичного вида.

Стальной руль с застежками, рычаги ручной работы и переключатели изготовлены по индивидуальному заказу.

Кроме того, на раме установлена выхлопная система из нержавеющей стали. Энтузиасты, которые чувствуют, что могут справиться с мощным 125-кубовым двигателем (или просто хотят, чтобы он был громче), могут обновить его до титанового агрегата.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Существуют также планы выпустить электрическую версию мотоцикла, хотя пока неясно, запустит ли Bandit9 ее в производство в этом году, или в следующем. Электрический вариант вполне может превзойти нынешний 125-кубовый двигатель по мощности и крутящему моменту. Хотя эти концепты все еще находятся на ранних стадиях разработки, электрическая EVE Odyssey кажется правильным шагом вперед, учитывая прогрессивный подход Bandit9 к дизайну.

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