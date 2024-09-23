EVE Odyssey V2, как утверждает Bandit9, сделан вручную, без применения роботов и других машин для массового производства. Он развивает не очень большую скорость и будет интересен скорее коллекционерам и любителям особых дизайнов.

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Характеристики EVE Odyssey V2

С момента своего основания компания Bandit9 Motors, занимающаяся производством кастомных мотоциклов, отличается особой индивидуальностью. На протяжении многих лет мы могли видеть несколько других творений бренда, включая уникальные Supermarine і Nano. Поэтому когда компания выпустила первое поколение EVE Odyssey V1, новинка хорошо вписалась в модельный ряд.

EVE Odyssey V1 изготовлен в алюминиевом каркасе, который вызвал настоящий фурор благодаря своему авангардному стилю и ретро-эстетике космической эпохи. Экземпляры этих мотоциклов забрали на хранение в некоторые из самых престижных музеев мира – Автомобильный музей Петерсена, Музей мотоциклов Хааса и Музей мотоспорта Барбера.



Это первое поколение EVE Odyssey V1, которое не слишком отличается от второго в плане дизайна / Фото Bandit9

Теперь компания решила вернуться к чертежной доске, чтобы создать еще более инопланетный EVE Odyssey второго поколения. Несмотря на некоторые улучшения, EVE Odyssey V2 сохраняет все основные мотивы оригинала. Он тонкий и даже изящный, но вместе с тем брутальный. Эргономика обещает быть экстремальной, поскольку сиденье вряд ли покажется вам удобным.

EVE Odyssey V2 имеет длину 220 сантиметров, ширину 80 сантиметров и высоту всего 75 сантиметров. Общий вес составляет 120 килограммов.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Цельнометаллический корпус изготовлен из алюминия 7075, сплава космического класса, который используется благодаря своей прочности и легкому весу. Эта оболочка собрана вокруг совершенно новой алюминиевой рамы, изготовленной собственными силами. Ручная обработка придает велосипеду стильного, футуристического вида, который превращает его из просто двухколесного транспортного средства в произведение искусства.

Сердцем EVE Odyssey V2 является 125-кубовый четырехтактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением от Honda. Он работает в паре с четырехступенчатой коробкой передач и карбюратором Mikuni. Конечно, это не самый захватывающий двигатель, но вы получаете удивительную экономию горючего - 1,88 литра на 100 километров.

Его компактный силуэт и легкая конструкция теоретически позволяют развить максимальную скорость 109 километров в час, но тут большую роль играет аэродинамический профиль самого гонщика. В любом случае, он не кажется идеальной платформой для легкой поездки.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Что касается подвески, то она оснащена задним моноамортизатором и интересной на вид передней вилкой. Насколько можно судить, это жесткая внешняя часть вилки, которая позволяет оси двигаться вверх и вниз по внутренним дорожкам — таким образом, вилка не будет выглядеть как телескопическая, но колесо все равно будет двигаться вверх и вниз. Bandit9 утверждает, что в эту модель внесли несколько изменений для улучшения управляемости и качества езды.

Что касается других деталей, то вилки вынесены немного дальше, чтобы улучшить стабильность на более высоких скоростях.

Кроме того, мотоцикл заменил оригинальные колеса в ретро-стиле на современные кованые 10-спицевые колеса Marchesini на V2.

Внешне мотоцикл получил светодиодные ленточные индикаторы, установленные вровень с кузовом, новый вертикальный светодиодный задний фонарь и переработанные алюминиевые подножки.

Также есть довольно симпатичный на вид кастомный резервуар для тормозной жидкости. Эти тонкие кастомные детали помогают отличить EVE Odyssey V2 от его предшественника.

EVE Odyssey V2 сочетает в себе традиционные и современные элементы дизайна. Он имеет цифровой дисплей Motogadget Motoscope Mini, установлен на изготовленном на заказ кронштейне, для максимально минималистичного вида.

Стальной руль с застежками, рычаги ручной работы и переключатели изготовлены по индивидуальному заказу.

Кроме того, на раме установлена выхлопная система из нержавеющей стали. Энтузиасты, которые чувствуют, что могут справиться с мощным 125-кубовым двигателем (или просто хотят, чтобы он был громче), могут обновить его до титанового агрегата.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Существуют также планы выпустить электрическую версию мотоцикла, хотя пока неясно, запустит ли Bandit9 ее в производство в этом году, или в следующем. Электрический вариант вполне может превзойти нынешний 125-кубовый двигатель по мощности и крутящему моменту. Хотя эти концепты все еще находятся на ранних стадиях разработки, электрическая EVE Odyssey кажется правильным шагом вперед, учитывая прогрессивный подход Bandit9 к дизайну.

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