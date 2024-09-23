EVE Odyssey V2, як стверджує Bandit9, зроблений вручну, без застосування роботів та інших машин для масового виробництва. Він розвиває не буже велику швидкість і буде цікавим скоріше колекціонерам і любителям особливих дизайнів.

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Характеристики EVE Odyssey V2

З моменту свого заснування компанія Bandit9 Motors, що займається виробництвом кастомних мотоциклів, вирізняється особливою індивідуальністю. Протягом багатьох років ми могли бачити кілька інших творінь бренду, включаючи унікальні Supermarine і Nano. Тож коли компанія випустила перше покоління EVE Odyssey V1, новинка добре вписалася в модельний ряд.

EVE Odyssey V1 виготовлений в алюмінієвому каркасі, який викликав справжній фурор завдяки своєму авангардному стилю та ретро-естетиці космічної епохи. Екземпляри цих мотоциклів забрали на зберігання в деякі з найпрестижніших музеїв світу – Автомобільний музей Петерсена, Музей мотоциклів Хааса та Музей мотоспорту Барбера.



Це перше покоління EVE Odyssey V1, яке не надто відрізняється від другого в плані дизайну / Фото Bandit9

Тепер компанія вирішила повернутися до креслярської дошки, щоб створити ще більш інопланетний EVE Odyssey другого покоління. Попри деякі покращення, EVE Odyssey V2 зберігає всі основні мотиви оригіналу. Він тонкий і навіть витончений, але разом з тим брутальний. Ергономіка обіцяє бути екстремальною, оскільки сидіння навряд чи видасться вам зручним.

EVE Odyssey V2 має довжину 220 сантиметрів, ширину 80 сантиметрів і висоту всього 75 сантиметрів. Загальна вага складає 120 кілограмів.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Цільнометалевий корпус виготовлений з алюмінію 7075, сплаву космічного класу, який використовується завдяки своїй міцності та легкій вазі. Ця оболонка зібрана навколо абсолютно нової алюмінієвої рами, виготовленої власними силами. Ручна обробка надає велосипеду стильного, футуристичного вигляду, який перетворює його з просто двоколісного транспортного засобу на витвір мистецтва.

Серцем EVE Odyssey V2 є 125-кубовий чотиритактний одноциліндровий двигун з повітряним охолодженням від Honda. Він працює в парі з чотириступінчастою коробкою передач і карбюратором Mikuni. Звичайно, це не найзахоплюючий двигун, але ви отримуєте дивовижну економію пального — 1,88 літра на 100 кілометрів.

Його компактний силует і легка конструкція теоретично дозволяють розвинути максимальну швидкість 109 кілометрів на годину, але тут велику роль відіграє аеродинамічний профіль самого гонщика. У будь-якому випадку, він не здається ідеальною платформою для легкої поїздки.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Що стосується підвіски, то вона оснащена заднім моноамортизатором і цікавою на вигляд передньою вилкою. Наскільки можна судити, це жорстка зовнішня частина вилки, яка дозволяє осі рухатися вгору і вниз по внутрішнім доріжкам — таким чином, вилка не буде виглядати як телескопічна, але колесо все одно буде рухатися вгору і вниз. Bandit9 стверджує, що в цю модель внесли кілька змін для покращення керованості та якості їзди.

Що стосується інших деталей, то вилки винесені трохи далі, щоб поліпшити стабільність на більш високих швидкостях.

Крім того, мотоцикл замінив оригінальні колеса в ретро-стилі на сучасні ковані 10-спицеві колеса Marchesini на V2.

Зовні мотоцикл отримав світлодіодні стрічкові індикатори, встановлені врівень з кузовом, новий вертикальний світлодіодний задній ліхтар і перероблені алюмінієві підніжки.

Також є досить симпатичний на вигляд кастомний резервуар для гальмівної рідини. Ці тонкі кастомні деталі допомагають відрізнити EVE Odyssey V2 від його попередника.

EVE Odyssey V2 поєднує в собі традиційні та сучасні елементи дизайну. Він має цифровий дисплей Motogadget Motoscope Mini, встановлений на виготовленому на замовлення кронштейні, для максимально мінімалістичного вигляду.

Сталеве кермо із застібками, важелі ручної роботи та перемикачі виготовлені на індивідуальне замовлення.

Крім того, на рамі встановлена вихлопна система з нержавіючої сталі. Ентузіасти, які відчувають, що можуть впоратися з потужним 125-кубовим двигуном (або просто хочуть, щоб він був голоснішим), можуть оновити його до титанового агрегату.



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9



EVE Odyssey V2 / Фото Bandit9

Існують також плани випустити електричну версію мотоцикла, хоча поки що неясно, чи Bandit9 запустить її у виробництво цього року, чи наступного. Електричний варіант цілком може перевершити нинішній 125-кубовий двигун за потужністю та крутним моментом. Хоча ці концепти все ще перебувають на ранніх стадіях розробки, електрична EVE Odyssey здається правильним кроком вперед, враховуючи прогресивний підхід Bandit9 до дизайну.

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