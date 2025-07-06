Услуга еВідновлення снова доступна в Дии

В Дии восстановили роботу еВідновлення. Услуга снова доступна в портале и приложении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

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Восстановление услуги в Дии

После завершения обновления Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, услуга еВідновлення снова доступна на портале и в приложении Дия.

Если ваше жилье было повреждено или уничтожено из-за боевых действий подавайте заявление на получение выплаты для ремонта или сертификата для приобретения нового жилья через портал или приложение Дия или ЦПАУ,

– написали в Минразвития.

"Министерство активно продолжает работу по предоставлению компенсаций украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии", – пишут на сайте Минразвития.

Там отметили, что сегодня более 70 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное жилье и почти 5 тысяч заявителей получили жилищные сертификаты на приобретение нового жилья благодаря программе еВідновлення. Таким образом механизм компенсации стал одним из действенных инструментов поддержки ВПО, которые наконец могут восстановить или приобрести собственный дом.