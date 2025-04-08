Европа хочет построить "стену беспилотников" на восточных границах, чтобы сдерживать Россию

Европейские страны, граничащие с Россией, предлагают создать "стену беспилотников" –масштабную оборонительную систему, призванную обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. В основе замысла лежит искусственный интеллект, новейшие сенсоры и технологии антидроновой защиты.

Остановить Россию

Идея оборонного проекта принадлежит министру внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметсу. Когда он выступил с предложением в 2023 году, то заявил, что беспилотники стали критически важными как для сдерживания, так и для активного противостояния угрозам со стороны России. Предполагается, что страны, которые имеют общую границу с Россией, развернут ряд систем, чтобы усилить защиту от потенциальной агрессии. Это будет включать не только выявление угроз, но и их оперативную нейтрализацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Baltic Times.

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Реализация предусматривает широкое международное сотрудничество и станет настоящим вызовом из-за своей масштабности и технической сложности. Как отметил Рене Эхасалу, менеджер Эстонской ассоциации оборонной промышленности, именно совместные действия являются ключом к успеху:

Мы хотим, чтобы это был международный проект. Ситуация в Европе изменилась за последние несколько лет и даже за последние несколько месяцев. Мы не видим, что она становится лучше, и нам нужно быть готовыми. Если мы покажем коллективную силу [...] тогда сможем остановить этот вид агрессии,

– сказал он.

Эхасалу координирует усилия эстонских оборонных компаний и стремится привлечь к инициативе партнеров со всей Европы. Он действует как посредник между частным сектором и государством, продвигая идею создания системы обороны, способной действовать в сложных условиях – от лесов и болот до горных снегов.

Война в Украине стала для европейских стран сигналом тревоги. Особенно беспокоит масштабное и бесконтрольное использование дронов со стороны РФ. "Мы видим, что россиянам безразлично, что именно они бомбардируют и как они это делают", – сказал Рене Эхасалу. "Беспилотники являются одним из главных источников хаоса на поле боя, они разрушают гражданскую инфраструктуру. Один из главных уроков заключается в том, что русские используют все, что могут, для ковровых бомбардировок. Беспилотники здесь надолго".

Дроны дешевые и эффективные, а Россия планирует строить их тысячами. Новый завод на территории Беларуси, российского союзника, который расположен рядом с такими европейскими странами, как Латвия, Литва и Польша, построит 100 000 дронов в 2025 году. Эхасалу говорит, что массовость в этом случае преобладает над качеством. ЕС не может себе позволить использовать ракеты стоимостью миллионы долларов, чтобы сбивать беспилотники. Поэтому нужны умные системы, чтобы отслеживать их и сбивать за меньшую цену.

Поэтому умная система, которая предлагается, – это стена датчиков, подкрепленная уникальным оружием против беспилотников. Все это будет подключено к искусственному интеллекту, чтобы помочь с быстрым и надежным распознаванием и обнаружением целей. Человек также всегда будет присутствовать в этом процессе принятия решений, но систему планируют сделать "настолько автономной, насколько это возможно".

Существуют различные уровни обнаружения: акустические датчики, инфракрасные камеры, радиочастотное обнаружение. Далее в игру вступают "мобильные контрбеспилотные летательные аппараты". Все это "составляет эти слои" единой системы.

Сейчас в проекте задействованы несколько оборонных компаний. Одна из них – эстонская Rantelon. В свое время она создала "глушилку", которая останавливает самодельные взрывные устройства от Detona.