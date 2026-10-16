Почему Европа решила создать собственную спутниковую сеть

Как сообщает издание Euronews, недавние сообщения об ограничениях в работе терминалов Starlink в Украине вновь подняли вопрос о контроле над спутниковыми технологиями, на которые полагаются современные армии.

Связь внезапно обрывалась в тех случаях, когда приемники двигались со скоростью более 160 километров в час, что создавало прямые трудности для операций беспилотников. Впоследствии работу частично наладили, однако ограничение скорости осталось в силе.

Эй, Илон Маск, большой босс, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы внимательно следим за тобой.

– прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава SpaceX Илон Маск отверг вину компании и отметил, что военная платформа Starshield находится под прямым управлением американского правительства. Как бы то ни было, но Европа больше не может быть уверена, что США по своему желанию не отключат свои технологии для европейцев, если захотят оказать на них давление по каким-либо вопросам. Именно поэтому и необходима собственная альтернатива.

Что известно о системе IRIS2 и ее возможностях

Европейский Союз разрабатывает проект собственной спутниковой инфраструктуры уже около шести лет. Название IRIS2 расшифровывается как "Инфраструктура устойчивости, связи и безопасности с помощью спутников". Сеть обеспечит защищенный канал связи для правительственных учреждений, стратегических предприятий и спасателей, а впоследствии покрывает "белые пятна" сотовой связи в Европе и Африке. Для защиты данных инженеры интегрируют квантовое шифрование с помощью европейской инфраструктуры EuroQCI.

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В начале августа Европейская комиссия согласовала детали реализации проекта с консорциумом SpaceRISE. Всего группировка будет состоять из 348 аппаратов, из которых 330 будут работать на низкой околоземной орбите, а 18 – на средней орбите. Отдельные 66 спутников будут направлены непосредственно на укрепление обороны и служб спасения.

По подсчетам Еврокомиссии, это увеличит защищенную емкость для государственных пользователей на 60 процентов в пределах Евросоюза и на 54 процента в мире. Запуск первых аппаратов запланирован на 2029 год, а базовые услуги будут вводиться постепенно в течение 2029–2030 годов.

Кто именно производит спутники для Европы

Наибольшую долю орбитального сегмента неожиданно доверили не старожилам космического рынка, а бельгийскому стартапу Aerospacelab, созданному в 2018 году. Компания заключила контракт на сумму 2,4 миллиарда евро на производство 264 спутников для низкой орбиты. Все аппараты планируется передать заказчику до 2030 года. Для этого в Шарлеруа запустили новый производственный комплекс, способный выпускать до 500 аппаратов ежегодно , начиная с 2027 года.

, начиная с 2027 года. Еще как минимум 66 аппаратов для военной связи построит авиастроительный гигант Airbus.

В свою очередь, немецкая компания Orbitale Hochtechnologie Bremen (OHB) подписала контракт на сумму около 1 миллиарда евро с оператором SES на строительство 18 спутников средней орбиты. Каждый такой аппарат весит около 2,6 тонны. Руководство OHB называет этот шаг ключевым этапом на пути к технологическому суверенитету континента.

Военный проект Бундесвера и проблема ракет-носителей

Независимо от общеевропейской программы, вооруженные силы Германии разрабатывают отдельную национальную сеть связи SATCOMBw 4. Общий бюджет оборонных космических программ Германии до 2030 года достигает 35 миллиардов евро, а стоимость нового спутникового проекта оценивается в 8–10 миллиардов евро. Система будет насчитывать сотни аппаратов на низкой орбите для защиты восточного фланга НАТО, а первый сегмент из 40 спутников планируется запустить уже в 2029 году.

"Мы хотим иметь летающие роутеры Fritzbox в космосе",

– рассказал космический комиссар Бундесвера в кибернетическом и информационном пространстве генерал-майор Армин Фляйшманн.

Главным вызовом на пути к развертыванию амбициозных европейских проектов остается дефицит космических ракет. Европа опирается на тяжелый носитель Ariane 6, однако график его запусков уже плотно загружен. В частности, американская корпорация Amazon выкупила не менее 18 запусков для вывода на орбиту собственного сервиса Amazon Leo, который также будет конкурировать со Starlink.