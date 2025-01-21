Meta оставит систему проверки фактов за пределами США

Компания Meta недавно сделала несколько заявлений о резком изменении своей политики, которая касается модерации и границ дозволенного в ее соцсетях. В частности, была отменена практика проверки фактов в пользу заметок сообщества, где факты проверяют сами пользователи. Судя по новым деталям, это актуально только для США. По крайней мере, пока что.

Фактчекеры остаются

Согласно новому комментарию, Meta планирует пока держать свою программу проверки фактов за пределами США, хотя со временем может также ее отменить. Об этом стало известно во время интервью агентству Bloomberg в понедельник во время события в Давосе, пишет 24 Канал.

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Мета ввела меры по проверке фактов много лет назад, как ответ на обвинения в том, что ее платформы используются как средство для распространения дезинформации. С приходом в Белый дом администрации Трампа компания обвинила администрацию Байдена в цензуре и сделала шаг назад, чтобы примириться с новым руководством и забыть о прошлых конфликтах.

Вместо фактчекинга Facebook и Instagram теперь используют заметки сообщества, похожие на те, работающие в соцсети X Илона Маска. Но только сейчас Никола Мендельсон, глава глобального бизнеса Meta, раскрыла, что это эксперимент, который "будет происходить в течение года" только в США.

Мы посмотрим, как это будет происходить в течение года. Поэтому в остальном мире пока ничего не меняется, мы все еще работаем с теми, кто проверяет факты по всему миру,

– сказала Мендельсон.

Компания может столкнуться с препятствиями при внедрении своей новой программы в других странах мира, особенно в Европе, где действуют такие нормативные акты, как Закон о цифровых услугах (DSA), направленные на борьбу с распространением обманчивого контента.

К сожалению, трудно сказать, действительно ли компания искренняя в своих заявлениях, или делает такой шаг только чтобы не ссориться с Трампом и его командой, которая зациклилась на "свободе слова", или на том, что они ею считают. Вероятно, мы узнаем это через год, увидев, начнет ли компания внедрять заметки сообщества в других частях мира.