Facebook может намеренно разряжать батарею смартфона – вот почему он это делает

Пользователи смартфонов годами обвиняют Facebook Messenger в том, что разряжает батареи их смартфонов. Иск бывшего сотрудника Meta, работавшего над сервисом, придает этому подозрению правдоподобия.

В интервью New York Post бывший аналитик Facebook Джордж Хейворд утверждает, что компания приказала ему делать именно это. Когда он отказался, его уволили.

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Почему Facebook это делает

В тексте иска говорится, что Хейворда уволили, когда он отказался участвовать в практике, известной как "негативное тестирование". Ее суть состоит в том, что технологические компании тайно испытывают пределы возможностей пользовательских систем. В случае с Facebook Messenger это проявлялось в том, что приложение якобы использовалось для того, чтобы увидеть, сколько данных могут обработать телефоны пользователей. В процессе он разряжал батареи.

Я сказал менеджеру: "Это может кому-то навредить". А она ответила, что, навредив нескольким, мы можем помочь большей массе,

– рассказывает истец.

Джордж Хейворд говорит, что руководство вручало ему документ под названием "Как проводить продуманные негативные тесты", из которого следовало, что компания уже предпринимала такие действия – в бумагах упоминались "примеры из реальной жизни".

Адвокат Хейворда Дэниел Кайзер считает эту практику "возмутительной" и "явно незаконной". По его мнению, компания может наносить ущерб людям, которые полагаются на Messenger "в обстоятельствах, когда им нужно общаться с другими, включая, но не ограничиваясь, полицию или других спасателей".

Представитель материнской компании Facebook, Meta, назвал обвинения "безосновательными".