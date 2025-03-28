Facebook возвращается к первоначальной миссии, давая вам больше времени с друзьями и семьей
- Facebook запускает обновленную вкладку "Друзья", которая показывает только публикации от людей, которых вы добавили в друзья.
- Компания планирует постепенное внедрение этой функции в других странах в течение года.
- Новая вкладка не включает алгоритмические рекомендации, позволяя пользователям видеть публикации только от друзей и семьи.
Facebook пытается вернуться к своим корням с помощью обновления вкладки "Друзья", которое устраняет алгоритмические рекомендации, заполонившие основную ленту. Новая вкладка сначала появится в США и Канаде и будет показывать только публикации ваших друзей.
Как это будет работать
Общение с друзьями было начальной миссией Facebook с момента его запуска. В течение лет соцсеть менялась, добавляя больше функций. В какой-то момент появилась алгоритмическая лента новостей, которая каждый раз больше превращала соцсеть в тотальную помойку, где публикации от людей или страниц, на которые вы подписаны, иногда появлялись среди кучи рекомендованного хлама, вроде якобы смешных картинок, российских "новостей" и заезженных советов о том, как открыть бутылку без штопора, пишет 24 Канал.
Смотрите также Как удалить историю просмотров Facebook и почему вам действительно стоит это сделать
При этом соцсеть имеет специальную функцию для просмотра только тех страниц, на которые вы подписаны (смесь профилей, групп и страниц), однако она хорошо спрятана и подавляющее большинство пользователей о ней даже не догадывается.
В своем блоге представители соцсети признали, что из-за того, как они продвигали алгоритмическую ленту, "магия друзей исчезла". Но они хотят вернуть ее. Именно поэтому вкладка "Друзья", которую вы сейчас можете найти на верхней навигационной панели (вторая пиктограмма с силуэтами людей) получит изменения: отныне она будет показывать не предложения для добавления новых друзей и запросы на подписку, а полноценную ленту новостей, в которой можно будет найти публикации только от ваших друзей и семьи. Посты время от времени будут разбавляться несколькими предложениями для новых подписок, но самое главное – никаких бессмысленных рекомендаций.
Компания заявляет, что начнет развертывание с США и Канады, а все остальные страны будут получать доступ постепенно в течение года. При этом какого-то конкретного графика не предоставляют.
Если по какой-то причине на вашей навигационной панели нет закрепленной вкладки "Друзья", вы можете это легко исправить.
- Перейдите в меню приложения (три горизонтальные линии на верхней навигационной панели).
- Выберите "Настройки и конфиденциальность" – "Настройки".
- Пролистайте вниз и найдите "Панель вкладок" – "Настроить панель".
- В выпадающих меню выберите, какие вкладки вы хотите видеть сверху, а какие лучше спрятать.
- Обратите внимание, что меню "Ленты" также может быть для вас полезным, ведь оно дает возможность смотреть публикации всех, на кого вы подписаны, включая не только профили людей, но и группы и страницы, которые вы полюбили.