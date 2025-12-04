Россия заблокировала FaceTime и усилила давление на VPN

В России официально заблокировали видеосервис FaceTime от Apple. Регулятор заявил, что платформа якобы угрожает безопасности страны. Параллельно власти ужесточили ограничения для VPN, которые россияне используют для обхода многочисленных блокировок после начала вторжения в Украину.

Роскомнадзор подтвердил, что сервис видеозвонков FaceTime больше не работает на территории России. Регулятор объясняет это тем, что платформа, по его утверждению, используется для террористической деятельности, вербовки исполнителей и мошенничества. Аналогичные мотивы ведомство называло и тогда, когда ограничивало видеозвонки в WhatsApp и Telegram. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РосСМИ.

Почему Россия заблокировала FaceTime?

Давление на WhatsApp продолжается уже несколько месяцев. В Роскомнадзоре заявляют, что мессенджер нарушает российское законодательство, и предупредили, что сервис могут полностью заблокировать, если он не выполнит требования регулятора.

Проблемы с работой FaceTime российские пользователи начали замечать еще в октябре, однако официального подтверждения ограничений тогда не было. Только сейчас ведомство признало факт блокировки.

Между тем Радио Свобода, сообщило, что 4 декабря Роскомнадзор обновил настройки своих систем противодействия интернет-угрозам. Это повлекло новые сбои в работе VPN-сервисов по всей стране. Источники на рынке телекоммуникаций и кибербезопасности объяснили, что регулятор пытается усложнить россиянам доступ к инструментам, которые позволяют обходить цензуру.

После полномасштабного вторжения в Украину Роскомнадзор значительно расширил перечень заблокированных ресурсовот иностранных сайтов до российских независимых медиа и социальных сетей. Поэтому пользователи массово переходят на VPN, но власть продолжает системно бороться и с ними.

Почему в России не работает Telegram?

Вечером 22 октября российские пользователи Telegram столкнулись с масштабными проблемами в его работе. Жалобы поступают из разных регионов, а проблемы касаются как мобильного приложения, так и веб-версии. Это уже не первый подобный инцидент за последние несколько дней.

Сервисы мониторинга зафиксировали резкий всплеск жалоб на работу Telegram. В частности это заметно в DownDetector. Пользователи сообщают о широком спектре проблем: у многих не загружаются медиафайлы, в частности видео и фото, другие не получают уведомления о новых сообщениях, а некоторые вообще не могут отправить или получить текст. Проблемы коснулись как мобильного приложения, так и десктопной версии. По данным сервисов, только за один час поступило более 500 жалоб.