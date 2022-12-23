ФБР рекомендует использовать блокировщики рекламы – для чего

Федеральные агенты неожиданно порекомендовали всем пользователям интернета установить блокировщик рекламы. Но дело даже не в самой рекламе, а в том, как ее используют преступники.

Блокировщик рекламных объявлений предназначен не только для всплывающих окон. По мнению федералов, преступники пытаются заманить вас в ловушку с помощью вредоносной рекламы в результатах поиска.

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Блокировщик – в каждый дом

Бюро разместило в сети социальную рекламу, в которой главным вопросом к пользователям являются: "Если вы не используете блокировщик рекламы, то что вы делаете?"

По данным Центра жалоб на интернет-преступность, мошенники используют рекламу в результатах поисковых систем, таких как Google и Bing, чтобы выдавать себя за бренды. Эти объявления перенаправляют доверчивых пользователей на фальшивые сайты, которые выглядят идентично тем страницам, которые люди на самом деле ищут. На этих фишинговых сайтах жертвы подвергаются атакам с требованиями выкупа, краже информации, денег и прочего. Бюро заявляет, что блокировщик рекламы может помочь.

Правительство не указывает какое-либо конкретное наименование, однако некоторые блокировщики действительно способны убрать рекламу из результатов поиска в Google. Вместе с тем стоит помнить, что реклама часто является единственным источником дохода для ваших любимых развлекательных или новостных сайтов, поэтому ее, по желанию, можно разрешить на конкретном сайте, воспользовавшись настройками.

Среди других рекомендаций, которые дало ФБР для защиты себя от мошенников, – проверка URL-адреса страницы, которую вы посещаете, и ввод ее вручную, а не поиск через Google или Bing.

Ведомство отмечает, что мошенничество через подставные рекламируемые сайты особенно распространено в сфере финансов и криптовалют. Когда вы делаете что-то связанное с вашими деньгами в интернете, стоит быть особенно осторожным.