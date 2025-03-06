Парад планет завершается, давая последний взгляд на соединение Венеры и Меркурия: как смотреть

Две ближайшие к Солнцу планеты, Венера и Меркурий, будут сиять вместе у горизонта уже 10 марта, после захода солнца. Вот как получить лучшие впечатления до того, как они исчезнут.

Как это будет

Редкий парад планет, который собрал в ночном небе все семь соседних с Землей миров, наконец завершается. Но сначала сыграет финальный аккорд этого длительного космического зрелища. Если в понедельник, 10 марта, вы взглянете на западный горизонт после того, как Солнце спрячется, то увидите сближение Венеры и Меркурия, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Когда три или более планеты появляются на небе близко друг к другу (с перспективы нашего взгляда на Земле), это называется соединением. Несколько планет довольно часто находятся по одну сторону Солнца одновременно, но ситуация, когда большинство или даже все планеты выравниваются, является чрезвычайно редкой. В январе и феврале было именно так. Теперь этот длительный период подошел к концу, и от выравнивания осталось только две планеты.

Приближение Венеры и Меркурия будет происходить в течение нескольких ночей, но лучше всего его можно будет увидеть именно 10 марта. Они станут видимыми примерно через полчаса после захода Солнца и будут оставаться в поле зрения около 45 минут.

Это событие будет видно невооруженным глазом, хотя бинокль для наблюдения за звездным небом также будет полезным. Венеру будет найти легко, поскольку она является самой яркой на нашем небе, кроме Солнца и Луны. Меркурий не такой яркий, но чуть ниже мы дадим несколько советов, как найти и его. На самом деле самым важным здесь будет безоблачное небо и отсутствие объектов между вами и горизонтом – зданий, деревьев, холмов и т.д., – поскольку соединение произойдет очень близко к горизонту.

Приближение планет – это не то, или кажется

Стоит отметить, что это сближение не означает, что две планеты на самом деле подлетают друг к другу. Они кажутся нам приближенными, поскольку мы наблюдаем за ними с большого расстояния. Они отражают солнечный свет в нашу сторону становятся световым пятнышком на нашей небесной плоскости. На самом же деле между обеими планетами будет оставаться огромное расстояние.

Это происходит потому, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по плоской плоскости, которая называется эклиптикой. Орбиты некоторых планет немного наклонены выше или ниже этой плоскости, но все они более-менее на одном уровне, как канавки на пластинке, благодаря тому, как формируются звезды, подобные нашему Солнцу.

Когда молодая звезда в облаке вещества начинает вращаться, облако газа вокруг нее закручивается в плоский диск, который потом конденсируется в планеты. Одна планета может быть немного выше солнечного экватора, тогда как другая – ниже. Но в целом они примерно одинаково расположены относительно него. Поэтому мы и не видим слишком больших отклонений от плоскости вращения. В Солнечной системе нет ситуации, когда одни планеты вращаются по горизонтальной орбите, а другие – по вертикальной. Лишь Плутон имеет довольно заметное отклонение, но его вообще больше не считают планетой.

Меркурий и Венера

Сближение двух внутренних планет происходит благодаря небесной механике. Венера, которая вращается вокруг Солнца по орбите длиной 225 дней, сейчас движется по внутренней траектории. В этом месяце она будет ближе к Земле, чем когда-либо прежде. Планета, которая сейчас имеет вид полумесяца, если смотреть с Земли в телескоп, пройдет перед Солнцем с земного взгляда 22 марта. Несколько недель она будет оставаться затерянной в солнечных бликах, чтобы появиться на предрассветном утреннем небе в апреле.

Меркурий, который вращается вокруг Солнца каждые 88 дней, достигает своей наивысшей высоты в вечернем небе 8 марта. Хотя Меркурий поднимается, а Венера опускается, скоро они оба исчезнут с вечернего неба, хоть и по разным причинам.



Схема показывает расположение и яркость планет в течение периода / Фото NASA/JPL

Как наблюдать

Существуют инструменты, которыми вы можете воспользоваться, чтобы узнать это время и местонахождение планет на небе.

Сервис Time and Date имеет интерактивный инструмент, который позволяет установить дату, которую вы хотите просмотреть, показывая время восхода и захода каждой планеты, где на небе их можно увидеть, и насколько сложно их будет увидеть.

Stellarium имеет подобный инструмент, который показывает положение всех планет.

Sky Tonight – это бесплатное мобильное приложение, которое использует аппаратное обеспечение вашего смартфона, чтобы определить, где вы находитесь, и показывает положение небесных объектов в реальном времени на карте неба над вами.

Кроме того, аналогичные бесплатные функции имеет Star Walk 2. Доступно как для iOS, так и для Android. Открывайте приложение, предоставьте разрешение к камере и геолокации и наведите камеру на небо. Функция дополненной реальности покажет вам, где сейчас каждая планета.

Что дальше

Когда Венера и Меркурий сойдут со сцены, на небе не будет ни одного соединения. Сатурн уже затерялся в отблесках Солнца, а единственными планетами, которые останутся видимыми невооруженным глазом на ночном небе, будут Марс и Юпитер. Однако они разойдутся на достаточно большое расстояние.