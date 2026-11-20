Зачем ученым таблица для невидимого?

Большая часть материи во Вселенной недоступна для наших телескопов. Ее выявляют лишь косвенные признаки: галактика вращается значительно быстрее, чем должна, а пространство-время местами подозрительно искривляется. По гравитационному воздействию темной материи примерно в пять раз больше, чем обычной, пишет ScienceAlert.

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Эти две величины, хотя и отличаются в пять раз, остаются удивительно близкими: они находятся в пределах одного порядка. Физики не знают никакой причины для этого. Эту проблему называют совпадением материи, и она давно не дает покоя исследователям.

Совпадение материи остается самым сильным эмпирическим признаком того, что видимый и темный секторы могут быть связаны не только гравитацией– прокомментировал в работе физик Пуя Асади из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, возглавивший исследование.

Если обычная и темная материя имеют общее происхождение, совпадение перестает быть случайностью. Проблема в том, что большинство распространенных моделей темной материи слишком просты, например, предполагают лишь один тип частиц. Для объяснения совпадения нужен более сложный набор компонентов.

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Как устроен зеркальный мир?

Ученые воспользовались теорией "Mirror Twin Higgs", которая предполагает целое скрытое семейство частиц и сил, похожее на зеркальное отражение нашей материи. Ключевую роль играет симметрия: она связывает свойства частиц обоих секторов, а значит, и их массы. В сценарии исследователей темные нейтроны, из которых состоит большая часть темной материи, примерно в пять раз массивнее обычных протонов. Если ранняя Вселенная произвела их в равных количествах, темной материи получится в пять раз больше.

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Зеркало, однако, неидеально. В нашем мире нейтроны немного тяжелее протонов, поэтому свободные нейтроны распадаются, а протоны стабильны. В темном мире наоборот: темные нейтроны легче темных протонов, поэтому именно они становятся стабильными строительными блоками.

Какие элементы там возможны?

Расчеты показывают, что из таких частиц все же могут образовываться стабильные ядра. В зависимости от условий появятся темный гелий, литий, бериллий, бор и даже углерод. При определенных условиях самый тяжелый элемент может составлять большинство темных атомов, поэтому мир, где доминирует темный углерод, теоретически возможен.

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Водорода в таком мире не будет: темный протон захватывает электрон и превращается в нейтрон, разрушая атом. В нашей Вселенной для этого требуется дополнительная энергия, поэтому водород устойчив. Дейтерий имеет лишний нейтрон, который изменяет энергетический баланс, поэтому он мог бы уцелеть.

Темная пыль и зеркальные звезды

Более тяжелые темные элементы могли бы кристаллизоваться в твердые тела или мелкие зерна темной пыли. В отличие от обычной, такие зерна взаимодействуют со "своим" темным светом, поэтому телескопы их не видят. Исследователи также допускают существование зеркальных звезд, значительно меньших и более плотных, чем обычные.

Как это проверить?

Следы могли остаться в распределении материи. В ранней Вселенной взаимодействие темных частиц с темным излучением порождало волны, похожие на барионные акустические осцилляции. Эти окаменевшие акустические волны застыли примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва, когда космос стал прозрачным, и оставили кольцеобразные сгущения диаметром около миллиарда световых лет. Их темные аналоги ученые назвали темными акустическими осцилляциями. Они могут иметь две стадии, и эта двойная сигнатура будет отличать модель от других объяснений.

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Наша работа является первым подробным и систематическим исследованием ядерных, космологических и наблюдательных последствий этого класса моделей– добавили авторы.

Кроме того, будущие детекторы могут уловить слабое взаимодействие темной и обычной материи и обнаружить несколько темных частиц с различными массами. Пока что модель, как и остальные, остается неподтвержденной.