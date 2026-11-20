Навіщо науковцям таблиця для невидимого?

Більшість матерії у Всесвіті недоступна для наших телескопів. Її викривають лише побічні ознаки: галактика обертається значно швидше, ніж мала б, а простір-час подекуди підозріло вигинається. За гравітаційним впливом темної матерії приблизно в п'ять разів більше, ніж звичайної, пише ScienceAlert.

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Дві величини, хоч і відрізняються в п'ять разів, лишаються напрочуд близькими: вони в межах одного порядку. Жодної причини для цього фізики не знають. Цю проблему називають збігом матерії, і вона давно не дає спокою дослідникам.

Збіг матерії залишається найсильнішою емпіричною ознакою того, що видимий і темний сектори можуть бути пов'язані не лише гравітацією– прокоментував у роботі фізик Пуя Асаді з Університету Каліфорнії в Санта-Крусі, який очолив дослідження.

Якщо звичайна й темна матерії мають спільне походження, збіг перестає бути випадковістю. Проблема в тому, що більшість поширених моделей темної матерії надто прості, наприклад, припускають лише один тип частинок. Для пояснення збігу потрібен складніший набір складників.

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Як влаштований дзеркальний світ?

Науковці скористалися теорією "Mirror Twin Higgs", що припускає цілу приховану родину частинок і сил, схожу на дзеркальне відображення нашої матерії. Ключову роль грає симетрія: вона пов'язує властивості частинок обох секторів, а отже, й їхні маси. У сценарії дослідників темні нейтрони, з яких складається більшість темної матерії, приблизно в п'ять разів масивніші за звичайні протони. Якщо ранній Всесвіт виробив їх порівну, темної матерії вийде в п'ять разів більше.

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Дзеркало, однак, неідеальне. У нашому світі нейтрони трохи важчі за протони, тому вільні нейтрони розпадаються, а протони стабільні. У темному світі навпаки: темні нейтрони легші за темні протони, тож саме вони стають стабільними будівельними блоками.

Які елементи там можливі?

Розрахунки показують, що з таких частинок усе ж можуть утворюватися стабільні ядра. Залежно від умов з'являться темні гелій, літій, берилій, бор і навіть вуглець. За певних умов найважчий елемент може становити більшість темних атомів, тож світ, де домінує темний вуглець, теоретично можливий.

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Водню в такому світі не буде: темний протон захоплює електрон і перетворюється на нейтрон, руйнуючи атом. У нашому Всесвіті для цього потрібна додаткова енергія, тому водень стійкий. Дейтерій має зайвий нейтрон, який змінює енергетичний баланс, тож він міг би вціліти.

Темний пил і дзеркальні зорі

Важчі темні елементи могли б кристалізуватися в тверді тіла чи дрібні зерна темного пилу. На відміну від звичайного, такі зерна взаємодіють зі "своїм" темним світлом, тому телескопи їх не бачать. Дослідники також допускають існування дзеркальних зір, значно менших і щільніших за звичайні.

Як це перевірити?

Сліди могли залишитися в розподілі матерії. У ранньому Всесвіті взаємодія темних частинок з темним випромінюванням породжувала хвилі, схожі на баріонні акустичні осциляції. Ці скам'янілі акустичні хвилі застигли приблизно через 380 тисяч років після Великого вибуху, коли космос став прозорим, і залишили кільцеподібні згущення діаметром близько мільярда світлових років. Їхні темні аналоги вчені назвали темними акустичними осциляціями. Вони можуть мати два етапи, і цей подвійний підпис відрізнятиме модель від інших пояснень.

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Наша робота є першим детальним і систематичним дослідженням ядерних, космологічних та спостережних наслідків цього класу моделей– додали автори.

Крім того, майбутні детектори можуть вловити слабку взаємодію темної та звичайної матерії й виявити кілька темних частинок із різними масами. Поки що модель, як і решта, лишається непідтвердженою.