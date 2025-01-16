Разработчик создает альтернативу Instagram, которая не будет зависеть от прихотей миллиардеров

Хорошие новости для тех, кто хочет выйти из экосистемы социальных приложений Meta в пользу более открытой альтернативы: независимый разработчик создает новое приложение для Bluesky под названием Flashes, которое будет иметь схожие с Instagram функции.

Новый сервис запустится в ближайшее время, хотя точную дату не сообщают. Работать он будет на той же технологии, что лежит в основе Bluesky, протоколе AT, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Что известно о новом сервисе Flashes

Хотя на рынке уже существует несколько других альтернатив, в Flashes есть реальный шанс стать популярным за счет узнаваемости Bluesky, который на фоне проблем с соцсетью X Илона Маска собрал десятки миллионов пользователей и продолжает расти. Сервис является децентрализованным и имеет открытый исходный код – последний и достаточно длительный тренд среди пользователей соцсетей. Но Flashes имеет один огромный минус, который наоборот может отвлечь пользователей от него. Чтобы понять, что это за недостаток, следует разобраться, как вообще работает Bluesky.

Будучи децентрализованным протоколом с открытым кодом, Bluesky позволяет получать доступ к публикациям и взаимодействию со своими пользователями из других приложений (сторонних клиентов). Например, сейчас вы можете подписаться на кого-то, кто сидит в Bluesky, из приложения Mastodon или Threads от Meta. Вы можете ставить лайки, писать комментарии, читать человека и так далее. Это означает, что сторонние разработчики могут создать свое приложение для доступа в сеть Bluesky (а точнее общую сеть для всех децентрализованных соцсетей на протоколе AT), но с собственным интерфейсом и оригинальными функциями. Mastodon, который работает по тому же принципу, имеет очень много различных приложений от других создателей, которые являются более гибкими и визуально красивыми.

Берлинский разработчик Себастьян Фогельзанг, который стоит за Flashes, создал такое приложение для Bluesky под названием Skeets. Он дает доступ в соцсеть на iOS и iPad, но под собственной оболочкой. Flashes в свою очередь основан на коде Skeets и фактически является еще одним "окном" в Bluesky, но его особенность заключается в том, что он отсеивает текстовые публикации, оставляя только фото и видео. То есть Flashes – это не что-то совсем отдельное, а просто программа для отображения медиаконтента из Bluesky. Но он все еще будет публиковаться в Bluesky, и в стандартном интерфейсе оригинального приложения вы будете видеть все свои фотографии в виде привычной ленты профиля.

С таким же успехом вы можете просто зайти в основное приложение Bluesky, создать себе кастомную ленту, в которую будут попадать только фотографии, и получите абсолютно тот же результат без необходимости загружать отдельный сервис. Фактически разработчик предлагает нам отдельную ленту новостей с фотографиями в виде отдельного приложения.

Дизайн Flashes напоминает инстаграм, но разработчик прямо говорит, что новое приложение не является его клоном и не будет предлагать все те же функции.

На старте Flashes будет поддерживать фото до четырех изображений и видео продолжительностью до одной минуты, как и Bluesky.

Вы также сможете видеть комментарии к контенту, ставить лайки, делать репост.

Клиент также будет поддерживать прямые сообщения Bluesky.

Фогельзанг говорит, что также хочет позже запустить приложение только для видео, который будет называться Blue Screen.

Разработчик ожидает, что сможет запустить Flashes для широкой публики за несколько недель, а перед этим запустит тестовую версию.