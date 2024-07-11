Ford хочет спрятать под свои значки на радиаторах машин кое-что очень полезное

Любой автомобильный производитель размещает собственный логотип на видном месте. Как правило, это решетка радиатора или капот. И хотя это довольно неприметные и мелкие детали, даже они могут выполнять какую-то полезную функцию, помимо дизайнерской, в эпоху, когда все стремится к минимализму и простоте.

Что задумала компания Ford

Недавно обнаруженная патентная заявка свидетельствует, что компания Ford планирует встроить радары в свои значки. Патентная заявка, о которой идет речь, была опубликована Ведомством США по патентам и торговым маркам (USPTO) 4 июня 2024 года, но была подана еще в сентябре 2020 года.

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В заявке описан способ сохранить традиционный вид значков на решетке радиатора, не препятствуя функционированию интегрированного радиолокационного блока.

Для этого пленка из металла индия будет отлита в форме значка, а спереди и сзади окружена слоями пластика. Индий, который также используется в полупроводниковой промышленности, имеет металлический вид, похож на хром, но позволяет радарам "видеть" сквозь него, утверждает Ford в заявке.

Пластичность индия также позволяет легко придавать ему нужную форму. Эти формы могут включать в себя особенности современных значков на решетке радиатора, такие как текст и рельефные поверхности. Чтобы уменьшить искажения луча радара, любой рельефный текст в идеале должен иметь стороны, не выходящие прямо вверх от поверхности значка, отмечает Ford.



Изображение патента на радарный значок Ford / Фото Ford

Добавление радиолокационных блоков к значкам дает большую гибкость как для стилистики, так и для размещения самих радиолокационных блоков. Преимущества стиля очевидны на последних моделях Volvo. Несколько лет назад автопроизводитель начал переносить радары за значки на решетке радиатора, придавая своим автомобилям более чистый вид с точки зрения дизайна.

Интересно, что машины с новым логотипом уже выпускаются, но пока компания почему-то не монтировала в них радары, хотя имеет на это патент.