Франция запустит один гигаватт новой атомной энергии, чтобы ускорить разработку ИИ

Во время большого саммита в Париже президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна собирается вложить 109 миллиардов евро в развитие ИИ. По его словам, основная причина, почему международные инвесторы выбирают Францию, заключается в избытке ядерной энергии в стране. Но поскольку мощности искусственного интеллекта планируют наращивать, то возникает необходимость в дополнительной энергии.

Как это будет

Эммануэль Макрон заявил во время интервью на France 2, что эти инвестиции для Франции являются "точным эквивалентом того, что Соединенные Штаты объявили" по проекту Stargate. США вложат 500 миллиардов в развитие центров обработки данных, и по соотношению суммы к количеству населения – это фактически является аналогичным шагом, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Я могу сказать вам сегодня вечером, что Европа ускорится, Франция ускорится,

– сказал Макрон.

Страна пообещала выделить дополнительный гигаватт ядерной энергии для расширения мощностей по разработке ИИ. Франция уже имеет ядерную энергию в достаточном количестве: 57 реакторов на 18 станциях и экспортирует около пятой части электроэнергии.

Лидер нового проекта, компания FluidStack, начала работу в третьем квартале 2024 года. Первоначальная цель состоит в том, чтобы получить 250 мегаватт энергетической мощности на первом этапе. Они пойдут на обслуживание вычислительных чипов с искусственным интеллектом. Большинство этих чипов производит компания NVIDIA, которая, как утверждает FluidStack, будет присылать процессоры, когда они будут нужны.

Mistral – лучший шанс Европы

Компания также заявляет, что к 2030 году есть потенциал для расширения до 10 гигаватт.

Отметим, что сегодня французская компания Mistral является одним из ведущих разработчиков искусственного интеллекта в Европе. Но слышали ли вы о ней и ее Le Chat на фоне ChatGPT, Gemini, Claude или Copilot? Вероятно, что не слышали. Именно поэтому Франция хочет вложиться в развитие ИИ, чтобы вся Европа не осталась среди неудачников на рынке искусственного интеллекта, пока США и Китай делят его на двоих.

Mistral выпустил уже несколько неплохих языковых моделей на основе открытого исходного кода, но сравниться с американскими конкурентами или печально известным DeepSeek, они не могут. Le Chat сейчас является наиболее загружаемой программой для iOS во Франции. Однако на других европейских рынках приложение не набирает популярности. Сейчас оно занимает 66 место в Германии, и даже не входит в список 100 лучших программ в Испании, Италии и Великобритании. Поэтому компании есть чем заняться, чтобы популяризировать свой сервис.

Но Mistral не делает ставку на обычных пользователей. По крайней мере пока компания ожидает зарабатывать деньги на корпоративных клиентах, и частично мероприятие в Париже превратилось в витрину для Mistral, чтобы представить его для сотен руководителей компаний со всей Европы. Известно, что партнерства с разработчиком уже заключили Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat и Jeep. Также сюда добавилась европейская оборонная компания Helsing, которая работает над ударными беспилотниками и электронными компонентами европейских истребителей.

Mistral – это шанс Европы, и у нас есть только один шанс. Каждый должен работать с Mistral,

– заявил Николя Дюфурк, генеральный директор компании Bpifrance, которая стала одним из первых акционеров французского стартапа.

Дюфурк добавил, что он хочет, чтобы Mistral приносил 500 миллионов евро дохода уже в 2025 году. Это резкий скачок, поскольку в 2024 году он принес прибыль только на уровне "десятков миллионов" евро. Поэтому впереди у компании много вызовов, поскольку ей нужно убедить местные европейские бренды перейти с лучшего американского продукта, на собственный, европейский.