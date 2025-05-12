Франция хочет развернуть армию роботов к 2040 году

Франция активно готовится к войне будущего уже к 2040 году страна планирует ввести в эксплуатацию роботизированную армию. Правительство инвестирует в передовые военные технологии, готовясь к потенциальным конфликтам нового типа.

Эпоха роботов приближается

Несмотря на то что крупные вооруженные конфликты становились все реже, очередное нападение России на Украину показало, что мечты о мирной жизни являются иллюзией, которая может быть нарушена в любой момент. Глобальные военные расходы начали резко расти, достигая исторических максимумов. Значительная часть этих расходов идет на развитие военных технологий. В частности, за последние годы только в США венчурные инвесторы вложили 100 миллиардов долларов в технологические военные стартапы – от систем защиты от дронов до смертоносных роев беспилотников. На этом фоне правительства пытаются спрогнозировать будущее войны, изучая предложения оборонных компаний. Франция – одна из тех стран, которые уже формируют конкретные планы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Генерал Бруно Барац, ответственный за будущие боевые программы французской армии, сообщил, что первые роботизированные войска могут появиться уже в 2028 году. По его словам, в течение трех лет планируется создать развитую систему с наземными роботами, готовыми к службе в армии.

Барац также подтвердил, что правительство имеет целью развертывания роботизированных систем в боевых подразделениях задолго до 2040 года, но именно 2040-й будет определенным дедлайном. Такой курс выбран в рамках масштабной подготовки к войне "высокой интенсивности" – Франция модернизирует технику, расширяет резервы, сотрудничает с частными оборонными подрядчиками и активно инвестирует в разработку дронов и боевой робототехники.

Во время недавних учений под Парижем, по словам Бараца, тестировали беспилотные машины с ногами, колесами и гусеницами, которые способны преодолевать сложные препятствия и избегать ловушек, имитирующих боевые условия. Французская армия хочет применять таких роботов в самых разнообразных задачах – от разведки до дистанционного ремонта и разминирования.

По словам генерала Тони Маффейса, который возглавляет технический отдел армии, ключевая задача – доказать, что роботы способны быть эффективными непосредственно во время столкновения с врагом. Робот, по его мнению, должен усиливать боеспособность, а не сдерживать ее.

Аналогичные планы сейчас активно внедряют США и Китай. Мы постоянно видим, как Китай тестирует роботов на имитированном поле боя или на тех или иных учениях. В одном из последних случаев страна показывала робособак, на спинах которых установили пулеметы. Мы также знаем об аналогичных машинах с огнеметами.