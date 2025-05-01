Стартап разрабатывает космическое оружие для защиты спутников, но это не единственная функция

Французский стартап Dark работает над космическим оружием нового поколения - аппаратом, способным перехватывать и обезвреживать объекты на орбите. Его основная цель - защита спутников, но на этом возможности не заканчиваются.

Что это будет

Во Франции стартап Dark, основанный бывшими инженерами-ракетчиками, работает над инновационной системой защиты спутников. Компания создает "воздушно-космический" аппарат, способный обнаруживать, захватывать и сводить с орбиты различные объекты. Это могут быть как простые обломки, вроде космического мусора, так и потенциально опасные цели. Поэтому технология будет полезной не только в военных целях, но и для уборки орбиты от хлама, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

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Идея заключается в запуске такого аппарата с модифицированного пассажирского самолета, после чего он направляется к цели на орбите, захватывает ее с помощью роботизированной системы и сбрасывает в отдаленный район Тихого океана – своеобразное "кладбище спутников".

Компанию Dark основали в 2022 году экс-работники оборонных гигантов MBDA и Thales. Она уже привлекла около 11 миллионов долларов инвестиций от фондов Eurazeo, Frst и Long Journey Ventures – последний принадлежит Ариэль Цукерберг, сестре основателя Meta. Команда стартапа насчитывает около 40 специалистов, сосредоточенных на разработке двигателей, радаров и сенсоров для точного обнаружения и взаимодействия с объектами в космосе.

Флагманский продукт Dark имеет название Interceptor. Он разрабатывается по аналогии с боевыми самолетами, которые перехватывают воздушные цели. По словам соучредителя Клайда Лахейна, сегодня спутниковые операторы практически беззащитны перед угрозами с орбиты, но компания стремится изменить это.

Первый испытательный запуск запланирован на 2027 год – он будет включать только сближение и наблюдение за объектом, без его захвата. В дальнейших миссиях Dark должен продемонстрировать полную процедуру захвата и сведения целей с орбиты.

Аппарат будет сбрасываться с самолета, а не запускаться с наземной платформы, что позволит значительно сократить время реагирования – ориентировочно до 24 часов после получения координат объекта. Такой подход, как утверждает Лахейн, значительно гибче и удобнее, в частности для стран без собственных космодромов.

Компания уже сотрудничает с французскими госструктурами, включая Национальное космическое агентство и Агентство оборонных инноваций, и активно тестирует свои технологии, в частности, криогенный двигатель на жидком метане и кислороде, а также орбитальный движитель и систему радаров.

Активность Dark отражает общую тенденцию: Франция и другие европейские страны существенно наращивают инвестиции в космическую оборону. Париж предусмотрел в своем оборонном бюджете средства на активные защитные системы для спутников на различных орбитах.