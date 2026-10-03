В последние годыApple добавила в iPhone ряд инструментов для защиты конфиденциальности. Среди них – App Tracking Transparency, Lockdown Mode и возможность ограничивать доступ приложений к личным данным. Об этом пишет BGR.

Что меняет функция "Limit Precise Location"?

Еще одна функция получила гораздо меньше внимания. Она называется Limit Precise Location и позволяет ограничить точность определения местоположения пользователя мобильной сетью.

Функция была представлена вместе с iOS 26.3. Она доступна на iPhone 16e, iPhone 17e и iPhone Air, а также на iPad Pro с чипом M5 и поддержкой 5G при условии установки соответствующей версии операционной системы. При этом доступность зависит от мобильного оператора и страны. По данным Apple, функция уже активирована по умолчанию в сетях A2 в Австрии, YouSee в Дании, Telekom в Германии, Sky в Ирландии, AIS и True в Таиланде, а также EE, BT и Sky в Великобритании.

Apple также отмечает, что функцию "Limit Precise Location" можно активировать с SIM-картой оператора из Европейского Союза или Великобритании.

Как мобильный оператор определяет ваше местоположение?

Мобильная сеть определяет примерное положение смартфона на основе того, к каким базовым станциям он подключается. В некоторых случаях такая информация может быть достаточно точной, чтобы определить местонахождение человека в пределах конкретной улицы или дома.

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Такие данные могут многое рассказать о повседневных привычках. Например, они потенциально позволяют определить, где человек проводит значительную часть времени, часто ли он посещает определенные места или находится дома либо в другом месте.

После активации функции "Limit Precise Location" оператор получает менее точную информацию о местоположении. Вместо максимально точных координат мобильная сеть видит лишь более общую область нахождения пользователя. По заявлению Apple, это не должно влиять на качество мобильного сигнала или обычную работу устройства. Функция также не должна мешать экстренным службам определять местонахождение человека во время экстренного вызова.

Важно и то, что ограничение для мобильной сети не означает полное отключение геолокации на iPhone. Пользователь может и дальше делиться своим местоположением с друзьями через Find My или использовать приложения вроде WhatsApp.

Как включить эту функцию на iPhone? Если смартфон и мобильный оператор поддерживают Limit Precise Location, активировать функцию можно без установки дополнительных программ.

Необходимо:

Открыть "Настройки".

Перейти в раздел "Сотовая связь".

Открыть "Параметры сотовых данных".

Если на iPhone используется несколько номеров, выбрать нужную линию.

Включить функцию "Точное определение местоположения".

Для активации может потребоваться перезагрузка смартфона

Эта функция касается именно информации, которую получает мобильная сеть. Она не запрещает отдельным приложениям определять ваше местоположение.

Чтобы ограничить доступ приложений к геолокации, нужно открыть "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность" → "Геолокационные службы". Здесь можно отдельно запретить доступ каждому приложению или разрешить его только во время использования приложения.

Впрочем, полностью отключать геолокацию для всех приложений не всегда удобно. Например, навигационные сервисы и приложения такси нуждаются в информации о местоположении для нормальной работы.

Как понять, что iPhone может находиться под наблюдением?

Функция "Ограничить точное местоположение" не является универсальной защитой от слежки. Если есть подозрение, что кто-то получил несанкционированный доступ к iPhone, стоит обратить внимание на необычное поведение устройства.

Среди возможных признаков – внезапное заметное снижение автономности, необычное нагревание смартфона, появление неизвестных приложений или неожиданное замедление работы.

В случае подозрения можно проверить статистику использования аккумулятора в настройках iPhone. Если неизвестное или подозрительное приложение внезапно потребляет значительное количество энергии, стоит проверить его назначение и, при необходимости, удалить. Также нужно обращать внимание на необычные всплывающие уведомления. Дополнительно можно проверить установленные профили конфигурации, открыв "Настройки" → "Основные" → "VPN и управление устройством".

Если там есть неизвестный профиль, его не стоит сразу удалять. Компании могут устанавливать профили и VPN на служебные устройства своих сотрудников. Сначала нужно выяснить, почему используется конкретный профиль.

Таким образом, Limit Precise Location может стать еще одним уровнем защиты конфиденциальности владельцев совместимых iPhone. Функция не скрывает смартфон от мобильной сети полностью, но позволяет уменьшить точность информации о его местоположении, не отказываясь от мобильной связи и обычных геолокационных сервисов.