Apple протягом останніх років додала до iPhone низку інструментів для захисту приватності. Серед них App Tracking Transparency, Lockdown Mode та можливість обмежувати доступ застосунків до персональних даних. Про це пише BGR.

Що змінює Limit Precise Location?

Ще одна функція отримала значно менше уваги. Вона називається Limit Precise Location і дозволяє обмежити точність визначення місцезнаходження користувача мобільною мережею.

Функцію представили разом з iOS 26.3. Вона доступна на iPhone 16e, iPhone 17e та iPhone Air, а також на iPad Pro з чипом M5 і підтримкою 5G за умови встановлення відповідної версії операційної системи. Водночас доступність залежить від мобільного оператора та країни. За даними Apple, функція вже активована за замовчуванням у мережах A2 в Австрії, YouSee у Данії, Telekom у Німеччині, Sky в Ірландії, AIS і True у Таїланді, а також EE, BT і Sky у Великій Британії.

Apple також зазначає, що Limit Precise Location можна активувати із SIM-карткою оператора з Європейського Союзу або Великої Британії.

Як мобільний оператор визначає ваше місцезнаходження?

Мобільна мережа визначає приблизне положення смартфона на основі того, до яких базових станцій він підключається. У деяких випадках така інформація може бути достатньо точною, щоб визначити місцезнаходження людини в межах конкретної вулиці або будинку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Такі дані можуть багато розповісти про повсякденні звички. Наприклад, вони потенційно дозволяють визначити, де людина проводить значну частину часу, чи часто відвідує певні місця або перебуває вдома чи в іншій локації.

Після активації Limit Precise Location оператор отримує менш точну інформацію про місцезнаходження. Замість максимально точних координат мобільна мережа бачить лише загальнішу область перебування користувача. За заявою Apple, це не повинно впливати на якість мобільного сигналу або звичайну роботу пристрою. Функція також не має заважати екстреним службам визначати місцезнаходження людини під час екстреного виклику.

Важливо й те, що обмеження для мобільної мережі не означає повне вимкнення геолокації на iPhone. Користувач може й надалі ділитися своїм місцезнаходженням із друзями через Find My або використовувати застосунки на кшталт WhatsApp.

Як увімкнути функцію на iPhone? Якщо смартфон і мобільний оператор підтримують Limit Precise Location, активувати функцію можна без встановлення додаткових програм.

Потрібно:

Відкрити "Налаштування".

Перейти до розділу "Стільниковий зв'язок".

Відкрити "Параметри стільникових даних".

Якщо на iPhone використовується кілька номерів, вибрати потрібну лінію.

Увімкнути Limit Precise Location.

Для активації може знадобитися перезавантаження смартфона

Ця функція стосується саме інформації, яку отримує мобільна мережа. Вона не забороняє окремим застосункам визначати ваше місцезнаходження.

Щоб обмежити доступ програм до геолокації, потрібно відкрити "Налаштування" → "Приватність і безпека" → "Служби геолокації". Тут можна окремо заборонити доступ кожному застосунку або дозволити його лише під час використання програми.

Втім, повністю вимикати геолокацію для всіх застосунків не завжди зручно. Наприклад, навігаційні сервіси та застосунки таксі потребують інформації про місцезнаходження для нормальної роботи.

Як зрозуміти, що iPhone може бути під наглядом?

Limit Precise Location не є універсальним захистом від стеження. Якщо є підозра, що хтось отримав несанкціонований доступ до iPhone, варто звернути увагу на незвичну поведінку пристрою.

Серед можливих ознак – раптове помітне падіння автономності, незвичне нагрівання смартфона, поява невідомих застосунків або несподіване уповільнення роботи.

У разі підозри можна перевірити статистику використання акумулятора в налаштуваннях iPhone. Якщо невідомий або підозрілий застосунок раптом споживає значну кількість енергії, варто перевірити його призначення та за потреби видалити. Також потрібно звертати увагу на незвичні спливаючі повідомлення. Додатково можна перевірити встановлені профілі конфігурації, відкривши "Налаштування" → "Основні" → "VPN і керування пристроєм".

Якщо там є невідомий профіль, його не варто одразу видаляти. Компанії можуть встановлювати профілі та VPN на службові пристрої своїх працівників. Спочатку потрібно з'ясувати, для чого конкретний профіль використовується.

Таким чином, Limit Precise Location може стати ще одним рівнем захисту приватності власників сумісних iPhone. Функція не приховує смартфон від мобільної мережі повністю, але дозволяє зменшити точність інформації про його місцезнаходження, не відмовляючись від мобільного зв'язку та звичайних геолокаційних сервісів.