Телескоп Hubble нашел галактику, которую ученые не могут классифицировать: что с ней не так

NGC 4694 – особенная галактика, которую астрономы увидели на новом изображении телескопа Hubble. Она сочетает в себе черты спиральных и эллиптических галактик, с постоянным звездообразованием и свидетельствами прошлых столкновений с карликовой галактикой, что ставит под сомнение ее классификацию как сугубо одного типа.

Что мы о ней знаем

Галактику, о которой пойдет речь, назвали NGC 4694. Она находится на расстоянии 54 миллионов световых лет в скоплении Девы.

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Имея характеристики как спиральных, так и эллиптических галактик, она активно образует новые звезды. Она также соединена водородным мостом с соседней карликовой галактикой, что указывает на бурную историю столкновений в далеком прошлом, которая еще больше усложняет ее классификацию.

Галактики обычно принадлежат к одному из двух основных типов, которые легко различить.

Спиральные галактики — молодые и энергичные, наполнены газом, необходимым для образования новых звезд, и имеют спиральные рукава, содержащие горячие, яркие звезды.

Эллиптические галактики выглядят как обычные шарообразные скопления, самые яркие в центре и тусклые к краям. Их свет исходит от однородной популяции более старых и красных звезд.

Однако другие галактики требуют более глубокого изучения, чтобы их понять. Именно такой является NGC 4694, которая не имеет рукавов, как типичная спиральная галактика, а выглядит более равномерным, но все еще диском, а не шаром.



Галактика NGC 4694 в скоплении Девы / Фото ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

NGC 4694 имеет гладкий на вид безрукавный диск, который, как и эллиптическая галактика, почти лишен звездообразования. Однако ее звездное население относительно молодое, а новые звезды все еще активно формируются в центре, обеспечивая яркость, которую мы видим на изображении, и придавая ей заметно отличный звездный профиль от профиля классической эллиптической галактики.

Галактика также пронизана газом и пылью, которые обычно присущи молодым и динамичным спиралям. Эллиптические галактики часто содержат значительное количество пыли, но не газа, необходимого для формирования новых звезд. NGC 4694 окружена огромным облаком невидимого водородного газа, топлива для звездообразования. Эта звездная активность и является причиной наблюдений "Хаббла" в этой части космоса.

Как видно на снимке телескопа, пыль в этой галактике образует хаотичные темные структуры, которые указывают на некие возмущения. Оказывается, облако водородного газа вокруг NGC 4694 образует длинный мост к соседней слабой карликовой галактике VCC 2062. Они обе подверглись сильному столкновению, и большая NGC 4694 притягивает к себе газ из меньшей галактики.

На основе своей особой формы и активности звездообразования NGC 4694 была предварительно классифицирована как линзовидная галактика: ей не хватает четких рукавов спирали, но она не настолько лишена газа, как эллиптическая галактика, но все же имеет определенную выпуклость диска.