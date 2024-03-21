Что известно

Как сообщается, Samsung планирует совместить возможности Galaxy Ring с приложением Samsung Food, которое компания не так давно запустила для предоставления рецептов и планов питания, в том числе и с помощью искусственного интеллекта.

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Целью объединения аппаратного и программного обеспечения является помощь в создании плана питания, как это может сделать диетолог, на основе информации о состоянии здоровья пользователя, собранной кольцом.

Очевидно, что также предполагается интеграция с бытовой техникой Samsung.

Представитель Samsung объяснил: "Samsung Food создает персонализированное меню через Galaxy Ring, а Samsung Food, который связан с холодильником Samsung, оснащенным системой искусственного интеллекта (ИИ), анализирует ингредиенты в холодильнике и рекомендует готовые к приготовлению блюда и рецепты. Параметры приготовления по индивидуальному рецепту отправляются непосредственно в духовой шкаф Samsung, поэтому пользователю не нужно отдельно устанавливать температуру или время приготовления, а недостающие ингредиенты можно также заказать через Samsung e-Food".

Это, по меньшей мере, интересная идея, и она может действительно сработать, учитывая, какие перспективы это открывает. Samsung позиционирует это устройство не только как базовый трекер здоровья, но и как нечто, что может помочь вам узнать больше о состоянии вашего здоровья, поскольку его можно носить достаточно долго без подзарядки. В предыдущих отчетах упоминалось о примерно девяти днях использования без подзарядки.

Сегодня Samsung Food доступен бесплатно. Ожидается, что Galaxy Ring появится позже в этом году.