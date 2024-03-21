Що відомо

Як повідомляється, Samsung планує поєднати можливості Galaxy Ring з додатком Samsung Food, який компанія не так давно запустила для надання рецептів і планів харчування, в тому числі й за допомогою штучного інтелекту.

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Метою об'єднання апаратного й програмного забезпечення є допомога у створенні плану харчування, як це може зробити дієтолог, на основі інформації про стан здоров'я користувача, зібраної кільцем.

Очевидно, що також передбачається інтеграція з побутовою технікою Samsung.

Представник Samsung пояснив: "Samsung Food створює персоналізоване меню через Galaxy Ring, а Samsung Food, який пов'язаний з холодильником Samsung, оснащеним системою штучного інтелекту (ШІ), аналізує інгредієнти в холодильнику і рекомендує готові до приготування страви та рецепти. Параметри приготування за індивідуальним рецептом надсилаються безпосередньо до духової шафи Samsung, тому користувачеві не потрібно окремо встановлювати температуру або час приготування, а відсутні інгредієнти можна також замовити через Samsung e-Food".

Це, щонайменше, цікава ідея, і вона може дійсно спрацювати, враховуючи, які перспективи це відкриває. Samsung позиціонує цей пристрій не лише як базовий трекер здоров'я, але й як щось, що може допомогти вам дізнатися більше про стан вашого здоров'я, оскільки його можна носити досить довго без підзарядки. У попередніх звітах згадувалося про приблизно дев'ять днів використання без підзарядки.

Сьогодні Samsung Food доступний безплатно. Очікується, що Galaxy Ring з'явиться пізніше цього року.