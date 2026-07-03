Вся линейка Galaxy S27 получит самую интересную особенность прошлого флагмана

Компания Samsung готовит масштабное обновление безопасности для своей будущей флагманской серии смартфонов Galaxy S27. Полезная технология защиты от посторонних глаз, которая ранее была эксклюзивной функцией самой дорогой модели, теперь станет доступной практически для всех устройств этой линейки.

Как работает технология Flex Magic Pixel?

Как сообщает технологический портал Gizmochina со ссылкой на южнокорейское отраслевое издание The Elec, информацию о масштабном внедрении технологии подтверждают источники внутри отрасли. Новое аппаратное решение призвано надежно защитить конфиденциальные данные пользователей в общественных местах.

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Если в предыдущей серии Galaxy S26 функция защиты от "подглядывания" была эксклюзивной фишкой только самой дорогой модели Ultra, то в линейке Galaxy S27 ситуация кардинально изменится. Аппаратную технологию Privacy Display получат почти все устройства семейства: базовый Galaxy S27, новый компактный Galaxy S27 Pro, а также Galaxy S27 Plus и премиальный Galaxy S27 Ultra. Единственным смартфоном, который останется без этого обновления, станет более доступная модель Galaxy S27 FE, выпускаемая отдельно.

В основе Privacy Display лежит разработка под названием Flex Magic Pixel. Это специальная аппаратная технология управления OLED-дисплеем, которая динамически регулирует направление света и пикселей. Когда вы смотрите на экран прямо, вы видите яркое, четкое и красочное изображение. Однако для любого, кто попытается заглянуть в ваш телефон сбоку (под углом), экран будет казаться просто темным или выключенным. Это работает как физический фильтр конфиденциальности, но встроенный непосредственно в матрицу дисплея, что надежно защищает от людей, которые любят подглядывать в чужие экраны в общественных местах.



Вот как выглядит Partial Screen Privacy / Скриншот 24 Канала из видео Samsung

Первое поколение этой технологии дебютировало на Galaxy S26 Ultra. Хотя идея очень понравилась пользователям, первая версия вызвала некоторые нарекания, в частности проблемы со стабильностью и последовательностью работы. Некоторые пользователи жаловались на усталость глаз, а сама Samsung признавала проблемы с яркостью под определенными углами, когда функция была отключена.

В настоящее время эти технические трудности успешно устранены. Для устройств серии Galaxy S27 инженеры подготовили усовершенствованное второе поколение технологии, которое обеспечит значительно более плавную, стабильную и надежную работу экрана.

Решение сделать Privacy Display базовой функцией для всей флагманской линейки подчеркивает, насколько важно это направление для Samsung. Это уже не экспериментальная фишка для избранных, а неотъемлемая часть премиального опыта использования смартфонов Galaxy. Такой шаг может дать Samsung существенное преимущество в конкурентной борьбе с будущей серией iPhone 18 от Apple, ведь современные пользователи становятся все более чувствительными к вопросам конфиденциальности.

Какие еще обновления получит серия Galaxy S27?

Помимо обновления экранов, будущая линейка Galaxy S27, релиз которой ожидается в начале следующего года, принесет еще одну интересную новинку – компактную модель с приставкой "Pro". Ожидается, что Galaxy S27 Pro получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, конфигурацию камер, близкую к Ultra-версии, и будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro по более доступной цене.

При этом модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат новый фронтальный сенсор на 16 Мп вместо старого 12-мегапиксельного. Предполагается, что Samsung использует квадратный датчик, который позволит снимать без физического переворачивания гаджета. В основной камере модели Ultra компания планирует полностью отказаться от 10-мегапиксельного модуля с 3-кратным оптическим зумом, заменив его цифровым зумом высокого разрешения на базе главного сенсора. Также инсайдеры сообщают, что Galaxy S27 Ultra получит увеличенный аккумулятор емкостью 5500 мАч.