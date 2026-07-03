Как работает технология Flex Magic Pixel?

Как сообщает технологический портал Gizmochina со ссылкой на южнокорейское отраслевое издание The Elec, информацию о масштабном внедрении технологии подтверждают источники внутри отрасли. Новое аппаратное решение призвано надежно защитить конфиденциальные данные пользователей в общественных местах.

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Если в предыдущей серии Galaxy S26 функция защиты от "подглядывания" была эксклюзивной фишкой только самой дорогой модели Ultra, то в линейке Galaxy S27 ситуация кардинально изменится. Аппаратную технологию Privacy Display получат почти все устройства семейства: базовый Galaxy S27, новый компактный Galaxy S27 Pro, а также Galaxy S27 Plus и премиальный Galaxy S27 Ultra. Единственным смартфоном, который останется без этого обновления, станет более доступная модель Galaxy S27 FE, выпускаемая отдельно.

В основе Privacy Display лежит разработка под названием Flex Magic Pixel. Это специальная аппаратная технология управления OLED-дисплеем, которая динамически регулирует направление света и пикселей. Когда вы смотрите на экран прямо, вы видите яркое, четкое и красочное изображение. Однако для любого, кто попытается заглянуть в ваш телефон сбоку (под углом), экран будет казаться просто темным или выключенным. Это работает как физический фильтр конфиденциальности, но встроенный непосредственно в матрицу дисплея, что надежно защищает от людей, которые любят подглядывать в чужие экраны в общественных местах.



Вот как выглядит Partial Screen Privacy / Скриншот 24 Канала из видео Samsung

Первое поколение этой технологии дебютировало на Galaxy S26 Ultra. Хотя идея очень понравилась пользователям, первая версия вызвала некоторые нарекания, в частности проблемы со стабильностью и последовательностью работы. Некоторые пользователи жаловались на усталость глаз, а сама Samsung признавала проблемы с яркостью под определенными углами, когда функция была отключена.

В настоящее время эти технические трудности успешно устранены. Для устройств серии Galaxy S27 инженеры подготовили усовершенствованное второе поколение технологии, которое обеспечит значительно более плавную, стабильную и надежную работу экрана.

Решение сделать Privacy Display базовой функцией для всей флагманской линейки подчеркивает, насколько важно это направление для Samsung. Это уже не экспериментальная фишка для избранных, а неотъемлемая часть премиального опыта использования смартфонов Galaxy. Такой шаг может дать Samsung существенное преимущество в конкурентной борьбе с будущей серией iPhone 18 от Apple, ведь современные пользователи становятся все более чувствительными к вопросам конфиденциальности.

Какие еще обновления получит серия Galaxy S27?

Помимо обновления экранов, будущая линейка Galaxy S27, релиз которой ожидается в начале следующего года, принесет еще одну интересную новинку – компактную модель с приставкой "Pro". Ожидается, что Galaxy S27 Pro получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, конфигурацию камер, близкую к Ultra-версии, и будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro по более доступной цене.

При этом модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат новый фронтальный сенсор на 16 Мп вместо старого 12-мегапиксельного. Предполагается, что Samsung использует квадратный датчик, который позволит снимать без физического переворачивания гаджета. В основной камере модели Ultra компания планирует полностью отказаться от 10-мегапиксельного модуля с 3-кратным оптическим зумом, заменив его цифровым зумом высокого разрешения на базе главного сенсора. Также инсайдеры сообщают, что Galaxy S27 Ultra получит увеличенный аккумулятор емкостью 5500 мАч.