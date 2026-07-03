Як працює технологія Flex Magic Pixel?

Як повідомляє технологічний портал Gizmochina з посиланням на південнокорейське галузеве видання The Elec, інформацію про масштабне розширення технології підтверджують джерела всередині індустрії. Нове апаратне рішення покликане надійно захистити конфіденційні дані користувачів у публічних місцях.

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Якщо в попередній серії Galaxy S26 функція захисту від "підглядань" була ексклюзивною фішкою лише найдорожчої моделі Ultra, то в лінійці Galaxy S27 ситуація кардинально зміниться. Апаратну технологію Privacy Display отримають майже всі пристрої сімейства: базовий Galaxy S27, новий компактний Galaxy S27 Pro, а також Galaxy S27 Plus і преміальний Galaxy S27 Ultra. Єдиним смартфоном, який залишиться без цього оновлення, буде більш доступна модель Galaxy S27 FE, яка випускається окремо.

В основі Privacy Display лежить розробка під назвою Flex Magic Pixel. Це спеціальна апаратна технологія керування OLED-дисплеєм, яка динамічно регулює напрямок світла та пікселів. Коли ви дивитеся на екран прямо, ви бачите яскраве, чітке та кольорове зображення. Проте для будь-кого, хто спробує зазирнути у ваш телефон збоку (під кутом), екран здаватиметься просто темним або вимкненим. Це працює як фізичний приватний фільтр, але вбудований безпосередньо в матрицю дисплея, що надійно захищає від людей, які полюбляють підглядати за чужими екранами у громадських місцях.



Ось як виглядає Partial Screen Privacy / Скриншот 24 Каналу з відео Samsung

Перше покоління цієї технології дебютувало на Galaxy S26 Ultra. Хоча ідея дуже сподобалася користувачам, перша версія мала певні скарги, зокрема проблеми зі стабільністю та послідовністю роботи. Деякі користувачі скаржилися на втому очей, а сама Samsung визнавала проблеми з яскравістю під певними кутами, коли функцію було вимкнено.

Наразі ці технічні труднощі успішно усунули. Для пристроїв серії Galaxy S27 інженери підготували вдосконалене друге покоління технології, яке забезпечить значно плавнішу, стабільнішу та надійнішу роботу екрана.

Рішення зробити Privacy Display базовою функцією для всієї флагманської лінійки підкреслює, наскільки важливим є цей напрямок для Samsung. Це більше не експериментальна фішка для обраних, а невіддільна частина преміального досвіду користування смартфонами Galaxy. Такий крок може дати Samsung суттєву перевагу в конкурентній боротьбі з майбутньою серією iPhone 18 від Apple, адже сучасні користувачі стають дедалі чутливішими до питань конфіденційності.

Які ще оновлення отримає серія Galaxy S27?

Окрім оновлення екранів, майбутня лінійка Galaxy S27, реліз якої очікується на початку наступного року, принесе ще одну цікаву новинку – компактну модель із приставкою "Pro". Очікується, що Galaxy S27 Pro отримає акумулятор ємністю 5000 мАг, конфігурацію камер, близьку до Ultra-версії, та працюватиме на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro за більш доступною ціною.

Водночас моделі Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra отримають новий фронтальний сенсор на 16 Мп замість старого 12-мегапіксельного. Припускають, що Samsung використає квадратний датчик, який дозволить знімати без фізичного перевороту гаджета. В основній камері моделі Ultra компанія планує повністю відмовитися від 10-мегапіксельного модуля з 3-кратним оптичним зумом, замінивши його цифровим зумом високої роздільної здатності на базі головного сенсора. Також інсайдери повідомляють, що Galaxy S27 Ultra отримає збільшений акумулятор ємністю 5500 мАг.