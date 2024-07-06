На каком материке больше всего видов животных?

Ученые идентифицировали и назвали более миллиона видов животных, но каждый день мы находим все новые и новые. Мы не знаем, какое окончательное их количество обитает на планете и вряд ли когда-нибудь узнаем, однако можем понять, где их встречается больше всего, на каком континенте.

Где больше всего животных

В конце 1980-х годов ученый Норман Майерс ввел термин "горячая точка биоразнообразия" для обозначения мест с чрезвычайно большим количеством видов на единицу площади. Из 36 "горячих точек" в мире большинство находятся на континентах, пересекающих экватор, где климат теплый и влажный.

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Причина этого связана не только с животными, но и с растениями.

Растения являются основой видов. Если место имеет большее разнообразие растений, то это облегчает размножение других организмов, которые зависят от этих растений,

– говорит Барнабас Дару, эколог из Стэнфордского университета.

Хотя растения могут жить в любых условиях, большинство из них процветают в теплых, влажных местах. Влажность и тепло работают вместе, обеспечивая необходимые условия. Теплый воздух улавливает молекулы воды, создавая влажность. Тепло также является благоприятным для многих микроорганизмов, особенно тех, что разлагают мертвый материал, из которого растения затем собирают питательные вещества.

Кроме того, насекомые, которые опыляют многие цветущие растения, лучше приспособлены к теплому климату, поскольку они не могут регулировать собственную температуру тела. Больше насекомых в тропиках означает больше опыления для растений и больше пищи для голодных хищников.

Но играют роль и другие факторы. Для того чтобы на континенте обитало много видов, он должен предлагать не только тропические условия, но и разнообразные среды обитания. Места с высоким биоразнообразием имеют много потенциальных ниш, которые могут занять животные. Например, высокие деревья или высокие горы создают вертикальные колебания температуры, солнечного излучения и рельефа, которые позволяют сосуществовать большему количеству животных, не конкурируя за одни и те же ресурсы или среду обитания.

Основываясь на этих факторах и оценках, большинство ученых соглашаются, что Южная Америка имеет наибольшее количество видов животных. От тропических лесов Амазонии, которые имеют четыре яруса деревьев для обитания животных, до гор Анд с десятками различных микроклиматов, Южная Америка имеет выигрышное сочетание тепла и географии. Там сочетается все, и именно поэтому она имеет такое биоразнообразие.

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При этом биоразнообразие Южной Америки не всегда может быть таким ярким, как сейчас. Из-за вырубки лесов, добыча ртути и изменение климата животные Южной Америки сталкиваются с большими угрозами, чем когда-либо прежде. Однако все еще есть возможность уменьшить вред.