Теперь мы знаем, откуда пришел астероид, убивший динозавров

Новое исследование раскрывает едва ли не последнюю тайну астероида Чиксулуб, который положил конец существованию динозавров. Ученые говорят, что знают, из какой части космоса он прилетел.

Откуда он взялся

Космический камень, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, прилетел к нашей планете из-за пределов орбиты Юпитера. Открытие подтверждает его происхождение в границах нашей Солнечной системы, как и подозревали всегда ученые.

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Ранее ученые не могли узнать каких-то точных деталей о его происхождении из-за нехватки четких химических доказательств, которые не были бы загрязнены собственным материалом Земли. В новом исследовании были собраны остатки из европейских регионов коры нашей планеты. В них ученые обнаружили следы редкого элемента под названием рутений, который содержится в астероидах, которые вращаются по орбите Юпитера.

Этот элемент является "генетическим отпечатком" горных пород в главном поясе астероидов, где судьбоносный камень размером с город был "припаркован" перед тем, как изменить свою траекторию в сторону земли и столкнуться с ней.

Марио Фишер-Гьодде, ученый из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии, который возглавлял новое исследование, говорит, что астероид, вероятно, был подтолкнут к Земле либо столкновением с другими космическими породами, или влиянием внешнего региона Солнечной системы, где газовые гиганты, такие как Юпитер, скрывают огромные приливные силы, способные нарушить стабильные орбиты астероидов.



Астероид Чиксулуб завершил вымирание нептичьих динозавров / Фото DALL E

Новая методика анализа

Полученные результаты основываются на новой методике, которая разрывает все химические связи, укрепляющие образец породы, пока он хранится в герметичной пробирке, что позволило ученым измерить конкретные уровни рутения в астероиде. По словам Фишер-Гёдде, который разрабатывал новую методику в течение последнего десятилетия и является одним из немногих экспертов в мире, которые могут точно анализировать этот редкий элемент, рутений остается удивительно стабильным в течение миллиардов лет, несмотря на частую геологическую активность Земли, меняющую ландшафт.

Исследователи сравнили результаты с образцами из других мест падения астероидов в Южной Африке, Канаде и других регионах планеты, а также с парой углеродных метеоритов, которые доминируют во внешнем регионе главного астероидного пояса. Химические сигнатуры рутения в Чиксулубе согласовывались только с сигнатурами углеродных метеоритов, что указывает на его углеродное происхождение из зоны внешней Солнечной системы.

Из моделей ядерного синтеза ученые знают, что рутений был "выкован" внутри предыдущих поколений звезд и выброшен во вселенную после их взрывной смерти. Впоследствии редкий элемент попал к планетам и астероидам, которые объединились в нашу Солнечную систему.

На Земле он погрузился вглубь планеты задолго до того, как на мелководье у побережья современной Мексики произошел удар Чиксулуба. Поэтому это свидетельствует о том, что проанализированные камни имеют внеземное происхождение.