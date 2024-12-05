Эта программа на основе искусственного интеллекта прогнозирует погоду лучше всех в мире

Стихийные бедствия, такие как недавний ураган "Хелен" в США, ежегодно убивают сотни людей. Хуже всего то, что их частота и сила будут только расти, что подталкивает ученых к разработке более точных систем прогнозирования погоды. В среду подразделение Google DeepMind объявило о новой разработке на основе ИИ, которая может стать самым большим достижением в этой области за почти 80 лет работы.

GenCast от DeepMind действительно хорошо прогнозирует погоду

Разработчики Илан Прайс и Мэтью Уилсон из DeepMind (компания, работающая в области искусственного интеллекта, приобретенная Google в 2014 году) подробно рассказали о GenCast, новейшем агенте на основе ИИ, который не только предоставляет значительно лучшие ежедневные и экстренные прогнозы погоды, чем их предыдущая метеорологическая программа с искусственным интеллектом, но и превосходит ныне лучшую в мире систему прогнозирования, используемую и поддерживаемую Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

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В тестах, что сравнивали 15-дневные прогнозы погоды, сделанные различными системами, GenCast в среднем оказался точнее системы прогнозирования ECMWF в 97,2 процента случаев. В случаях, когда время выполнения прогноза превышало 36 часов, точность прогноза DeepMind была еще выше – в 99,8% случаев.

За один год мы как будто сделали десятилетие усовершенствований. Мы видим очень, очень быстрый прогресс,

– говорит Реми Лам, ведущий ученый предыдущей программы DeepMind для прогнозирования погоды.

GenCast – это диффузная модель, которая использует ту же технологию, что и инструменты генеративного ИИ от Google. DeepMind обучила программу на основе почти 40 лет высококачественных погодных данных, которые собирал Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

Прогнозы, которые генерирует новая модель, являются вероятностными, то есть они учитывают ряд возможностей, которые затем выражаются в процентах. Вероятностные модели считаются более точными и полезными, чем их аналоги, которые дают лишь общее представление о том, какой может быть погода в определенный день. Первые также труднее создавать и рассчитывать.

Самое интересное, что GenCast требует значительно меньших вычислительных мощностей, чем традиционные прогнозы, основанные на физике, в том числе и система, которую использует сегодня ECMWF.

По данным Google, один из его процессоров TPU v5 может создать 15-дневный прогноз GenCast всего за восемь минут, тогда как суперкомпьютеру с десятками тысяч процессоров могут понадобиться часы, чтобы сделать прогноз на основе физики.

Конечно, GenCast не идеален. Одной из областей, где программа могла бы предоставлять лучшие прогнозы, является интенсивность ураганов, хотя команда DeepMind уверена, что сможет найти решение для текущих недостатков.

Google делает GenCast открытой моделью, а пример кода инструмента уже доступен на GitHub. Прогнозы GenCast также вскоре появятся в программе Google Планета Земля.