Под тысячелетними деревьями в Чили нашли сотни ранее не известных видов грибов

В умеренных дождевых лесах вдоль побережья Чили растут одни из древнейших деревьев на планете алерце. Эти великаны могут существовать тысячелетиями, переживая штормовые ветры, пожары и климатические изменения, которые происходили на протяжении веков.

Об этом сообщает earth.com.

Что нашли под деревьями алерце?

Новое исследование ученых Мельбурнского университета показало, что эти деревья играют значительно более важную роль в природе, чем считалось ранее. Под землей вокруг их корней формируются сложные сообщества грибов, которые помогают лесным экосистемам обмениваться питательными веществами, накапливать углерод и лучше выдерживать экологические стрессы.

Ученые отмечают: гибель даже одного такого древнего дерева может привести к исчезновению целой скрытой экосистемы, которая формировалась в течение тысяч лет.

Во время исследования обнаружили, что под одним из гигантских алерце возрастом более 2400 лет количество подземных грибов было почти вдвое больше, чем у молодых деревьев того же вида. Оказалось, что чем старше и массивнее дерево, тем разнообразнее грибной мир существует в почве вокруг него.

Кроме того, часть найденных организмов может быть вообще неизвестной для науки. В образцах почвы исследователи зафиксировали сотни видов грибов, которые могут оказаться новыми. Они существуют в среде, на которую люди обычно не обращают внимания – в почве у корней древних деревьев.

Особенно важную роль играют так называемые микоризные грибы. Они образуют тесный симбиоз с корнями растений, помогая им получать воду и питательные вещества. Благодаря этому деревья лучше выдерживают засуху, болезни и другие стрессовые факторы. Кроме того, такие грибы способствуют накоплению углерода в почве.

Исследователи подчеркивают, что охрана старовозрастных деревьев означает защиту значительно большей экосистемы, чем кажется на первый взгляд.

Научная сотрудница Мельбурнского университета и Королевского ботанического сада Виктории Камиль Труонг объяснила, что старые деревья имеют гораздо большее влияние на окружающую среду, чем молодые. По ее словам, уничтожение тысячелетнего дерева способно серьезно изменить жизнь многих других организмов.

Специалисты добавляют: когда погибает огромный алерце, вместе с ним исчезает и подземная сеть грибов, которая формировалась в этом участке почвы веками или даже тысячами лет.

