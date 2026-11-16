Археологи обнаружили в пустыне гигантские каменные круги, но не знают, кто и когда их построил

Что сейчас известно о кругах

Каменные круги расположены в Хали, в регионе Мекка на западе Саудовской Аравии. Аэрофотоснимки показывают большие круглые и спиралевидные образования, разбросанные по каменистой местности. Некоторые из них стоят вплотную, а другие образуют меньшие кольца внутри более крупных, пишет Arkeonews.

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По данным Саудовского информационного агентства, сооружения находятся в провинции Аль-Кунфуда и состоят из камней, выложенных в четкие геометрические узоры.

Круги расположены на участке с вулканическими породами и почвой разных цветов. Строители, по-видимому, использовали камни из окрестностей, поэтому сооружения почти сливаются с ландшафтом. Сверху же круглые композиции видны гораздо лучше. Одни кольца перекрывают друг друга, а другие заметно отличаются по диаметру, и вместе они образуют сложный узор.

Аэрофотоснимок больших круглых каменных образований в Хали, на западе Саудовской Аравии / Фото Саудовское информационное агентство

Саудовский историк и исследователь Мохаммед Хурайс аль-Мархаби считает, что эти образования стоит более подробно изучить археологам. В беседе с SPA он предположил, что симметричность кругов, их пересечения и расположение камней могут свидетельствовать о продуманной системе, а не о случайном нагромождении.

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Однако эти образования до сих пор не датированы, а их создатели не установлены. Результатов раскопок, которые объяснили бы назначение кругов, нет. Поэтому на данный момент существует вероятность, что это что-то новое, а не древнее.

Могли ли круги отслеживать Солнце и Луну

Аль-Мархаби предполагает, что сооружения имели математическое или астрономическое назначение. По его словам, геометрия кругов могла быть связана с наблюдениями за погодой, сменой времен года или движением Солнца, Луны и планет. Такие знания были бы ценны для общин, чье земледелие зависело от сезонных изменений. В то же время исследователь сомневается, что круги служили для жилья или захоронений, поскольку их расположение не соответствует этим функциям.

Эти идеи пока остаются гипотезами, а не доказанными выводами. Чтобы выяснить, совпадают ли каменные линии с небесными явлениями, нужны точные измерения, хронологические данные и системный анализ ориентации сооружений.

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Какова история этой местности

Круги находятся в регионе с древней историей заселения и земледелия. Аль-Мархаби указал на расположенное поблизости кладбище Кауз аш-Шахид, которое он описал в ходе предыдущих полевых исследований. По его словам, захоронения занимают более 250 тысяч квадратных метров, поэтому это одно из крупнейших кладбищ, обнаруженных в провинции Аль-Кунфуда. Исследователь также связал окрестности с основанием поселения Хали бин Якуб, которое в его работах ассоциируется с древним местом под названием Ас-Сахария.

Долина Хали расположена в плодородной части равнины Тихама вдоль западного побережья Аравии. Ее сельскохозяйственный ландшафт и исторические связи с Меккой дают более широкий контекст для изучения каменных образований. Однако прямой хронологической связи между кругами и историческими памятниками поблизости установлено не было.

Почему вопрос до сих пор остается без ответа

Каменные круги и другие большие каменные сооружения встречаются по всей Саудовской Аравии, но их возраст и назначение сильно различаются. Схожий вид не означает, что разные памятники были построены одними и теми же людьми или для одних и тех же целей.

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Что касается Халы, главные вопросы остаются без ответа: когда были построены круги, как их использовали и почему строители выбрали такое расположение.

Аэрофотоснимки стали лишь отправной точкой для дальнейших исследований. Пока археологические исследования и научная датировка не установят их историю, круги будут оставаться интересной, но в основном непонятной чертой археологического ландшафта западной Аравии.