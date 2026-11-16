Археологи знайшли в пустелі гігантські кам'яні кола, але не знають, хто й коли їх збудував

Що зараз відомо про кола

Кам'яні кола розташовані в Халі, в регіоні Мекка на заході Саудівської Аравії. Аерофотознімки показують великі кругові та спіралеподібні утворення, розкидані по кам'янистій місцевості. Деякі з них стоять упритул, а інші утворюють менші кільця всередині більших, пише Arkeonews.

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За даними Саудівського інформаційного агентства, споруди лежать у губернаторстві Аль-Кунфуда й складаються з каміння, викладеного у чіткі геометричні візерунки.

Кола розташовані на ділянці з вулканічними породами та ґрунтом різних кольорів. Будівельники, схоже, використали каміння з навколишньої місцевості, тому споруди майже зливаються з ландшафтом. Зверху ж кругові композиції видно значно краще. Одні кільця перекриваються, а інші помітно відрізняються за діаметром, і разом вони творять складний візерунок.

Аерофотознімок великих круглих кам'яних утворень у Халі, на заході Саудівської Аравії / Фото Саудівське інформаційне агентство

Саудівський історик і дослідник Мохаммед Хурайс аль-Мархабі вважає, що ці утворення варто детальніше вивчити археологам. У розмові з SPA він припустив, що правильність кіл, їхні перетини та розташування каміння можуть свідчити про продуману систему, а не про випадкове нагромадження.

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Проте утворення досі не датували, а їхніх будівельників не встановили. Результатів розкопок, які б пояснили призначення кіл, немає. Тож наразі існує ймовірність, що це щось нове, а не стародавнє.

Чи могли кола відстежувати Сонце й Місяць

Аль-Мархабі припускає, що споруди мали математичне чи астрономічне призначення. За його словами, геометрія кіл могла пов'язуватися зі спостереженнями за погодою, зміною пір року або рухом Сонця, Місяця та планет. Такі знання були б цінними для громад, чиє землеробство залежало від сезонних змін. Водночас дослідник сумнівається, що кола слугували для житла чи поховань, бо їхнє розташування не відповідає цим функціям.

Ці ідеї поки що залишаються гіпотезами, а не доведеними висновками. Щоб з'ясувати, чи збігаються кам'яні лінії з небесними подіями, потрібні точні виміри, хронологічні дані й системний аналіз орієнтації споруд.

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Яка історія в цієї місцевості

Кола стоять у регіоні з давньою історією заселення та землеробства. Аль-Мархабі вказав на розташований поруч цвинтар Кауз аш-Шахід, який він описав під час попередніх польових досліджень. За його словами, поховання займають понад 250 тисяч квадратних метрів, тож це один із найбільших цвинтарів, виявлених у губернаторстві Аль-Кунфуда. Дослідник також пов'язав околиці із закладенням поселення Халі бін Якуб, яке в його працях асоціюється з давнім місцем під назвою Ас-Сахарія.

Долина Халі лежить у родючій частині рівнини Тіхама вздовж західного узбережжя Аравії. Її землеробський ландшафт і історичні зв'язки з Меккою дають ширший контекст для вивчення кам'яних утворень. Проте прямого хронологічного зв'язку між колами та історичними пам'ятками поблизу не встановили.

Чому питання досі без відповіді

Кам'яні кола та інші великі кам'яні споруди трапляються по всій Саудівській Аравії, але їхній вік і призначення дуже різняться. Схожий вигляд не означає, що різні пам'ятки збудували ті самі люди чи для тих самих цілей.

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Щодо Хали головні питання лишаються без відповіді: коли збудували кола, як їх використовували і чому будівельники вибрали таке розташування.

Аерофотознімки стали лише відправною точкою для подальших досліджень. Доки археологічні обстеження та наукове датування не встановлять їхню історію, кола залишатимуться цікавою, але здебільшого незрозумілою рисою археологічного ландшафту західної Аравії.