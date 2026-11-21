Что это за животное и где его нашли?

Международная команда палеонтологов, в которую входят исследователи из Университета Макгилла, описала новый вид под названием Yakamys sirindhornae. Животное жило в середине палеогенового периода. Ученые обнаружили ее зубы, а именно нижний второй моляр и нижний резец, в карьере Банг Марк угольной шахты Краби в одноименной провинции. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Название рода ученые составили из тайского слова "як", что означает "гигант", и греческого "мис", что означает "мышь" или "крыса". Видовое название sirindhornae дали в честь принцессы Маха Чакри Сириндхорн. Так исследователи отметили ее многолетнюю поддержку науки и палеонтологических исследований в Таиланде.

Сегодня самым крупным живым грызуном является капибара, но очень большие грызуны существовали не только в современных экосистемах. Грызуны-великаны неоднократно появлялись ранее в истории этой группы, преимущественно в Южной Америке. Это открытие свидетельствует о том, что Юго-Восточная Азия также играла важную роль в ранней эволюции крупнотелых грызунов– прокомментировала соавтор исследования, профессор биологии Университета Макгилла Вирджини Мильен.

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Останки были найдены в рамках совместного проекта по изучению ископаемых млекопитающих бассейна Краби в Таиланде. В нем участвуют исследователи из Университета Макгилла, Департамента минеральных ресурсов Таиланда и французских научных учреждений, в частности Национального центра научных исследований (CNRS) и Университета Пуатье.

Насколько большой был Yakamys?

Чтобы оценить массу животного, ученые применили семь общепринятых методов, позволяющих рассчитать вес по размерам зубов. Таким образом выяснилось, что Yakamys весил примерно 30 килограммов. Это примерно вдвое больше, чем у других известных грызунов того времени, например Hulgana.

Впрочем, Вирджини Мильен подчеркнула, что это лишь ориентировочная цифра. Она пояснила, что оценки массы ископаемых животных имеют существенную погрешность.

Почему еще многое остается непонятным?

Материала немного, поэтому исследователям сложно точно определить, как именно эволюционировал Yakamys. Ученые считают, что дальнейшие находки помогут лучше понять биологию, экологию и эволюционную историю этого животного.

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Несмотря на ограниченное количество останков, это открытие уже меняет представления о географии гигантских грызунов. Оказывается, их история гораздо древнее и территориально обширнее, чем считалось ранее.

Поскольку части скелета отсутствуют, ученые не могут создать приблизительные модели и рисунки внешнего вида животного.