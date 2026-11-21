Що це за тварина і де її знайшли?

Міжнародна команда палеонтологів, до якої входять дослідники з Університету Макгілла, описала новий вид під назвою Yakamys sirindhornae. Тварина жила в середині палеогенового періоду. Вчені знайшли її зуби, а саме нижній другий моляр і нижній різець, у кар'єрі Банг Марк вугільної шахти Крабі в однойменній провінції. Результати дослідження опублікував журнал Scientific Reports.

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Назву роду вчені склали з тайського слова "як", що означає "гігант", і грецького "мис", що означає "миша" або "щур". Видову назву sirindhornae дали на честь принцеси Маха Чакрі Сіріндхорн. Так дослідники відзначили її тривалу підтримку науки та палеонтологічних досліджень у Таїланді.

Сьогодні найбільший живий гризун – це капібара, але дуже великі гризуни існували не лише в сучасних екосистемах. Гризуни-велетні неодноразово з'являлися раніше в історії цієї групи, переважно в Південній Америці. Це відкриття свідчить, що Південно-Східна Азія також відігравала важливу роль у ранній еволюції великотілих гризунів– прокоментувала співавторка дослідження, професорка біології Університету Макгілла Вірджині Мільєн.

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Рештки знайшли в межах спільного проєкту з вивчення викопних ссавців басейну Крабі в Таїланді. У ньому беруть участь дослідники з Університету Макгілла, Департаменту мінеральних ресурсів Таїланду та французьких наукових установ, зокрема Національного центру наукових досліджень (CNRS) і Університету Пуатьє.

Наскільки великим був Yakamys?

Щоб оцінити масу тварини, вчені застосували сім усталених методів, які розраховують вагу за розмірами зубів. Таким чином з'ясували, що Yakamys важив приблизно 30 кілограмів. Це приблизно вдвічі більше, ніж інші відомі гризуни того часу, наприклад Hulgana.

Втім, Вірджині Мільєн наголосила, що це лише орієнтовна цифра. Вона пояснила, що оцінки маси викопних тварин мають суттєву похибку.

Чому ще багато незрозумілого?

Матеріалу небагато, тож дослідникам складно точно визначити, як саме еволюціонував Yakamys. Вчені вважають, що подальші знахідки допоможуть краще зрозуміти біологію, екологію та еволюційну історію цієї тварини.

Попри обмежену кількість решток, відкриття вже змінює уявлення про географію гризунів-велетнів. Виявляється, їхня історія значно давніша і територіально ширша, ніж вважали раніше.

Оскільки немає частин скелета, вчені не мають змоги зробити приблизне моделювання та малюнки зовнішності тварини.