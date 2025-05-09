Массивный воздушный шар NASA облетел южные широты Земли за 16 дней

NASA запустило гигантский воздушный шар, который за 16 дней облетел Южное полушарие. Несмотря на досрочное завершение, миссия имела важное научное значение и стала проверкой новой технологии для будущих исследований атмосферы.

Как это было

NASA успешно завершило амбициозную воздушную миссию, во время которой гигантский воздушный шар сверхвысокого давления за 16 дней облетел Южное полушарие. Это стало важным шагом в разработке технологий для длительных атмосферных исследований на больших высотах. 3 мая шар пересек линию 169,24 градуса восточной долготы, что официально подтвердило его кругосветный маршрут, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление агентства.

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Воздушный шар смог стабильно удерживать высоту как днем, так и ночью, что демонстрирует его пригодность к долговременным научным задачам. В отличие от дорогих ракет, подобные шары являются более доступным решением для сбора научных данных без использования сложных силовых систем или пусковых установок.

Запуск состоялся в середине апреля из Ванаки, что в Новой Зеландии. В полностью надутом состоянии шар, размером с футбольное поле, за два часа после старта достиг высоты около 33 километров. Хотя большую часть времени он дрейфовал над океаном, некоторые наблюдатели все же успели увидеть его в начале миссии неподалеку от аэропорта.



Воздушный шар в процессе надувания / Фото NASA/Bill Rodman

Ожидалось, что аппарат пробудет в воздухе до 100 дней, однако из-за небольшой утечки воздуха, которая стала влиять на его стабильность, полет завершили досрочно – 4 мая. Особенно заметным это стало ночью, когда из-за снижения температуры шар начинал терять высоту – кое-где до 18 километров, особенно над холодными регионами или зонами со штормами.



Маршрут воздушного шара / Фото NASA

Контрольная команда управляемо опустила шар в заранее определенный сектор Тихого океана, на несколько сотен миль к востоку от Новой Зеландии. Бортовой груз массой около двух тонн выполнил роль якоря, чтобы ускорить затопление и уменьшить экологическое воздействие.

Несмотря на то, что устройство не удалось сохранить, по словам Габриэля Гарда, руководителя программы аэростатов NASA, все важные научные и технические данные были успешно переданы через телеметрию. Миссию считают удачной, поскольку ее главная цель – проверка технологии аэростатов высокого давления – была полностью выполнена.

Вместе с шаром в воздухе находился научный прибор HIWIND – высоковысотный интерферометр, который собирал данные об атмосферных ветрах. Эта информация важна для моделирования процессов в ионосфере – области атмосферы, влияющей на GPS и радиосвязь.

Тем временем NASA уже запустило другой научный шар подобного типа. Он должен пробыть в атмосфере дольше и станет очередным этапом тестирования этой перспективной технологии для будущих миссий.