Как это было

NASA успешно завершило амбициозную воздушную миссию, во время которой гигантский воздушный шар сверхвысокого давления за 16 дней облетел Южное полушарие. Это стало важным шагом в разработке технологий для длительных атмосферных исследований на больших высотах. 3 мая шар пересек линию 169,24 градуса восточной долготы, что официально подтвердило его кругосветный маршрут, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление агентства.

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Воздушный шар смог стабильно удерживать высоту как днем, так и ночью, что демонстрирует его пригодность к долговременным научным задачам. В отличие от дорогих ракет, подобные шары являются более доступным решением для сбора научных данных без использования сложных силовых систем или пусковых установок.

Запуск состоялся в середине апреля из Ванаки, что в Новой Зеландии. В полностью надутом состоянии шар, размером с футбольное поле, за два часа после старта достиг высоты около 33 километров. Хотя большую часть времени он дрейфовал над океаном, некоторые наблюдатели все же успели увидеть его в начале миссии неподалеку от аэропорта.



Воздушный шар в процессе надувания / Фото NASA/Bill Rodman

Ожидалось, что аппарат пробудет в воздухе до 100 дней, однако из-за небольшой утечки воздуха, которая стала влиять на его стабильность, полет завершили досрочно – 4 мая. Особенно заметным это стало ночью, когда из-за снижения температуры шар начинал терять высоту – кое-где до 18 километров, особенно над холодными регионами или зонами со штормами.



Маршрут воздушного шара / Фото NASA

Контрольная команда управляемо опустила шар в заранее определенный сектор Тихого океана, на несколько сотен миль к востоку от Новой Зеландии. Бортовой груз массой около двух тонн выполнил роль якоря, чтобы ускорить затопление и уменьшить экологическое воздействие.

Несмотря на то, что устройство не удалось сохранить, по словам Габриэля Гарда, руководителя программы аэростатов NASA, все важные научные и технические данные были успешно переданы через телеметрию. Миссию считают удачной, поскольку ее главная цель – проверка технологии аэростатов высокого давления – была полностью выполнена.

Вместе с шаром в воздухе находился научный прибор HIWIND – высоковысотный интерферометр, который собирал данные об атмосферных ветрах. Эта информация важна для моделирования процессов в ионосфере – области атмосферы, влияющей на GPS и радиосвязь.

Тем временем NASA уже запустило другой научный шар подобного типа. Он должен пробыть в атмосфере дольше и станет очередным этапом тестирования этой перспективной технологии для будущих миссий.